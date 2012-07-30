Франция будет добиваться экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии

Министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что Париж намерен добиваться проведения экстренного заседания Совета Безопасности ООН по сирийскому вопросу, передает французская радиостанция RTL.

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Французский министр вновь обрушился с критикой на сирийского президента Башара Асада, назвав политика палачом. По словам Л.Фабиуса, мировое сообщество должно прекратить "бойню в Сирии". Отметим, что с 1 августа 2012г. Франция будет председательствовать на заседаниях Совета Безопасности ООН.

Обстановка в Сирии остается крайне напряженной. Накануне стало известно, что из Алеппо, который пятые сутки живет в осаде, бежали более 200 тыс. человек. Всего в городе проживает 2,5 млн человек.

Глава Пентагона США Леон Панетта назвал попытку отбить Алеппо у оппозиции гвоздем в гробу Б.Асада. Правительственные войска активно применяют тяжелое вооружение в ходе осады.

"То, что Асад делал для своего народа и что он продолжает делать для своего народа, говорит о том, что его режим подходит к концу. Он потерял легитимность", – заявил министр обороны США, передает Reuters.

Сегодня государственные сирийские СМИ заявили, что правительственным войскам удалось взять под контроль Алеппо. Повстанцы удерживают коммерческий центр города, однако из остальных районов мятежников удалось вытеснить, рапортует Дамаск. В городе введен комендантский час, выходить на улицу после 21:00 запрещено. По некоторым данным, в Алеппо продолжают сопротивление отдельные группы подпольщиков.

С марта 2011г. в Сирии не утихают массовые беспорядки. Участники начавшихся на волне общего подъема "арабской весны" волнений уже несколько месяцев требуют отставки президента страны Башара Асада и проведения политических реформ, но пока повстанцы добились только жестких репрессий. Жертвами вооруженного противостояния стали от 12 до 18 тыс. человек, утверждают наблюдатели. План, предложенный спецпредставителем ООН и ЛАГ Кофи Аннаном, пока не был реализован в полном объеме, несмотря на то, что на этом настаивают Москва и страны Запада.