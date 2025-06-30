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Военная операция на Украине ,  
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Российские военные нанесли удар по украинскому нефтеналивному терминалу

Сюжет
Военная операция на Украине
Удары наносились в том числе по местам производства БПЛА
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Минобороны России сообщило, что за последние сутки военные нанесли удары по нефтеналивному терминалу, обеспечивающему топливом военно-морские силы Украины. Там не уточнили его точное местоположение.

Также в военном ведомстве рассказали об ударах по цехам производства, местам сборки и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, складам боеприпасов.

За последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям 13 бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Бессаловка, Писаревка, Новая Сечь, Варачино, Мирополье, Юнаковка, Садки, Окоп, Охримовка, Дегтярное, Ольховатка, Волчанск;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Шийковка, Соболевка, Купянск, Новосергеевка, Зеленая Долина;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Северск, Серебрянка, Часов Яр, Предтечино, Константиновка, Александро-Шультино, Щербиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям 11 бригад и трех полков в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Краснознаменка, Новоподгородное;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям восьми бригад в районах населенных пунктов Воскресенка, Карла Маркса, Малиновка, Темировка, Полтавка;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям шести бригад в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка, Каменское, Отрадокаменка.

Общие потери ВСУ за сутки Минобороны оценило более чем в 1350 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упомянуты в том числе четыре танка.

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