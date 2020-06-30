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Мосбиржа введет новый функционал после падения цен на нефть до минус $40
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Десять методов безбюджетного продвижения туристических услуг
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Минспорт предложил налоговые льготы родителям занимающихся спортом детей
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Общество, 13:11
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Поправки в Конституцию
,
30 июн, 13:54
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Владимир Путин выступил к россиянам с обращением. Полное видео
Президент Владимир Путин выступил с обращением к гражданам перед последним днем голосования по поправкам в Конституцию
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Теги:
Владимир Путин
, поправки в Конституцию
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