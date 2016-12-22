Посол США в Эстонии подал в отставку из-за высказываний Трампа

Джеймс Мелвилл-младший, руководивший американской дипмиссией в Эстонии с 2015 года, отметил, что высказывания президента Дональда Трампа о союзниках США в Европе говорит ему о том, что «пришло время уходить»

Джеймс Мелвилл-младший (Фото: Eventpress Radke / DPA)

Посол США в Эстонии Джеймс Мелвилл-младший, который на протяжении последних трех лет возглавлял американскую дипломатическую миссию в прибалтийской республике, подал в отставку из-за недовольства высказываниями президента Дональда Трампа о союзниках Вашингтона в Европе. Об этом сообщает Foreign Policy со ссылкой на публикацию посла в Facebook, которую он распространил только среди друзей (изданию удалось получить доступ к посту).

«ДНК сотрудника внешнеполитической службы запрограммирована на поддержку политики, и мы с самого начала учимся тому, что если когда-нибудь наступит такой момент, когда вы больше не сможете это делать, <...> нужно уходить в отставку. Я служил шести президентам и 11 госсекретарям, я никогда не думал, что это меня настигнет», — написал дипломат.

«Для президента говорить, что Евросоюз «был создан, чтобы использовать США, нападать на нашу копилку», или что «НАТО также плоха, как и НАФТА», неверно фактически, и это доказывает мне, что пришло время уходить», — подчеркнул Мелвилл.

Американский посол добавил, что оставит свой пост «охотно и с глубокой благодарностью». Последним рабочим днем Мелвилла будет 29 июля. Администрация США, отмечает издание, пока еще не нашла ему замену.

Госдепартамент официально не прокомментировал отставку своего посла в Эстонии. Один из высокопоставленных собеседников издания во внешнеполитическом ведомстве отметил: «Это многое значит, когда тот, кто добился всего в своей карьере, говорит: «Я не могу делать это больше». Я просто пытаюсь понять, кто следующий».

Издание добавляет, что этот пост американского посла удивил нескольких чиновников Госдепартамента, которые сотрудничали с Мелвиллом и описывали его как «непревзойденного профессионала».

Как следует из досье Меллвила, размещенного на сайте Госдепартамента, послом США в Эстонии он был назначен еще предыдущим президентом Бараком Обамой в мае 2015 года. В качестве дипломата Мелвилл проработал около 33 лет. До руководства дипмиссией США в Эстонии он работал заместителем начальника миссии в посольстве США в Берлине. Помимо этого он успел послужить в России, ГДР (1986-1988 годы), на Сейшельских островах, в Париже в НАТО. Мелвилл говорит на русском, немецком и французском языках.