WP узнала об оценке Пентагоном стоимости вывода своих войск из Германии

Пентагон на фоне растущей напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель анализирует стоимость и возможный эффект от крупномасштабного вывода или передислокации американских войск из ФРГ. Об этом со ссылкой знакомых с обсуждением этого вопроса источников в военном ведомстве Соединенных Штатов сообщает газета The Washington Post (WP).
Подобный анализ, как рассказали собеседники издания, был начал после того, как глава США проявил интерес к идее о выводе американских войск из Германии. Такую точку зрения Трамп, по их словам, поддержал в начале 2018 года на встрече с военными помощниками в Белом доме. Президент Соединенных Штатов, по информации источников WP, тогда был шокирован объемом присутствия США в Германии (там находятся около 35 тыс. военнослужащих). После этого Трамп, как указывает газета, начал жаловаться на то, что другие страны не вносят справедливого вклада в общую безопасность союзников Североатлантического альянса или недостаточно платят НАТО.
Подобные оценки, как отмечает The Washington Post, уже встревожили европейских чиновников, которые теперь пытаются понять, действительно ли Трамп намеревается изменить расположение сил США в Европе, или это просто переговорная тактика перед саммитом НАТО в Брюсселе, на котором американский лидер снова станет критиковать союзников США за то, что они, по его мнению, совершают маленькие расходы на оборону.
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