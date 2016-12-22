WP узнала об оценке Пентагоном стоимости вывода своих войск из Германии

Среди рассматриваемых военным ведомством вариантов — полное или частичное перемещение американских войск в Польшу. Берлин Трамп прежде неоднократно упрекал в недостаточном финансировании НАТО

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Пентагон на фоне растущей напряженности между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Ангелой Меркель анализирует стоимость и возможный эффект от крупномасштабного вывода или передислокации американских войск из ФРГ. Об этом со ссылкой знакомых с обсуждением этого вопроса источников в военном ведомстве Соединенных Штатов сообщает газета The Washington Post (WP).

Подобный анализ, как рассказали собеседники издания, был начал после того, как глава США проявил интерес к идее о выводе американских войск из Германии. Такую точку зрения Трамп, по их словам, поддержал в начале 2018 года на встрече с военными помощниками в Белом доме. Президент Соединенных Штатов, по информации источников WP, тогда был шокирован объемом присутствия США в Германии (там находятся около 35 тыс. военнослужащих). После этого Трамп, как указывает газета, начал жаловаться на то, что другие страны не вносят справедливого вклада в общую безопасность союзников Североатлантического альянса или недостаточно платят НАТО.​

Подобные оценки, как отмечает The Washington Post, уже встревожили европейских чиновников, ​которые теперь пытаются понять, действительно ли Трамп намеревается изменить расположение сил США в Европе, или это просто переговорная тактика перед саммитом НАТО в Брюсселе, на котором американский лидер снова станет критиковать союзников США за то, что они, по его мнению, совершают маленькие расходы на оборону.

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