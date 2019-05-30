Путин ограничил иностранцев в праве служить по контракту в армии России

Отныне иностранные граждане смогут лишь один раз воспользоваться таким правом. Ранее таких ограничений не было

Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Иностранные граждане, законно находящиеся на территории России, смогут только один раз воспользоваться правом на заключение контракта о военной службе в рядах российской армии. Это следует из текста закона, который подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ вносит изменения в закон «О воинской обязанности и военной службе». Как и прежде правом заключить контракт о службе в российской армии могут воспользоваться граждане иностранных государств от 18 до 30 лет, но теперь такая возможность у них будет лишь один раз. Раньше таких ограничений не было. Иностранные граждане «могут воспользоваться своим правом на заключение контракта о прохождении военной службы только один раз», гласит отныне текст закона.

Иностранные граждане получили право служить по контракту в рядах российской армии с 2003 года. В отличие от россиян, иностранцы-контрактники не приносят присягу «на верность Отечеству», но дают обязательство «соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно исполнять воинский долг».

В 2017 году Путин подписал указ, который закрепляет возможность привлечения иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в российской армии, к «деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности или по пресечению международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации».