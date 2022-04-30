ФСБ закрыла маломерным судам выход в район Азовского моря

Ограничения начали действовать в ночь на 30 апреля, они распространяются на спортивные яхты, доски для виндсерфинга и надувные лодки. Решение принято в связи с проведением антитеррористических мероприятий в Ейском районе

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Пограничное управление ФСБ по Краснодарскому краю запретило выход в Азовское море всем маломерным судам в связи с антитеррористическими мероприятиями, пишет KrasnodarMedia со ссылкой на администрацию Ейского района.

Запрет вступил в силу в 00:30 30 апреля. Не уточняется, до каких пор он будет действовать. Плавание запрещено севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты. Ограничения касаются прогулочных и спортивных парусных судов, надувных плавсредств, досок для виндсерфинга.

11 апреля власти Ейского и Щербиновского районов Краснодарского края ввели желтый уровень террористической угрозы. Он вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта». 21 апреля муниципальные комиссии этих районов укрепили меры безопасности: в местах массового скопления усилили работу патрулей, были организованы рейды на объекты промышленности, транспорта, ТЭК и ЖКХ. Власти ужесточили контроль за соблюдением миграционного законодательства.

26 апреля срок действия режима повышенного уровня угрозы истек, продлевать его не стали.