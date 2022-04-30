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Политика ,  
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Посол заявил о потере Кирби достоинства офицера после слов о России

Посол Антонов назвал оскобрительными слова пресс-секретаря Пентагона о России
По словам посла России, пресс-секретарь Пентагона опустился «до площадных оскорблений». О каких его высказываниях о России идет речь, он не уточнил. Джон Кирби ранее ответил на вопрос, считает ли Владимира Путина разумным

Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что высказывания пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби неприемлемы и оскорбительны. Посольство приводит слова Антонова в Telegram.

«Вызывает удивление, что настолько провокационные тезисы идут от бывшего военного, который прекрасно отдает себе отчет в значимости слова», — сказал он.

О каких заявлениях Кирби идет речь, дипломат не уточняет. По его словам, представитель Пентагона «потерял достоинство американского офицера, опустившись до площадных оскорблений». Он пристыдил его за то, что тот «запятнал честь своего мундира». Создается впечатление, что американские власти не заинтересованы в прекращении огня, отметил посол. «Главное для Дж.Кирби и ему подобных — чтобы американский военно-промышленный комплекс получал дополнительные доходы, очищая свои склады от устаревшего оружия», — считает Антонов.

Российские власти, заметил дипломат, никогда не позволяли себе оскорбительного тона в адрес американского руководства. По его мнению, для США «стало нормой» основывать свои суждения «на похабной лжи украинских властей», при этом не желая замечать «бесчисленных преступлений киевского режима». «Толкают его на новые злодеяния. Продолжают накачивать Украину вооружениями», — добавил он.

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Джо Байден

Кирби на брифинге заявил, что не знает, что у российского президента Владимира Путина «в голове», и назвал «странными» заявления России о неонацистах на Украине, а также о том, что «США против России или Запад против России».

Американский президент Джо Байден весной прошлого года утвердительно ответил на вопрос журналиста, считает ли он Путина убийцей. Российский президент в ответ вспомнил детскую поговорку: «Кто так обзывается, тот так и называется». После начала военной операции на Украине Байден назвал российского коллегу «мясником». В Кремле сочли слова американского лидера о Путине личным оскорблением. «Трудно представить себе место для личного оскорбления в риторике политического лидера, и особенно политического лидера величайшей страны в мире — Соединенных Штатов», — заявил тогда пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее целями он назвал защиту населения Донбасса, а также демилитаризацию и «денацификацию» соседнего государства.

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Елена Чернышова
Анатолий Антонов Джон Кирби посол России в США Пентагон
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