Получивший 11 лет за шантаж Фридмана и Авена экс-депутат вышел на свободу

Экс-депутата Маевского приговорили к 11 годам колонии за вымогательство $37,5 млн у основателей «Альфа-Групп» в 2022-м, он вышел раньше срока из-за болезни. Маевский говорил, что эта сумма была ему обещана по мировому соглашению

Экс-депутат Госдумы от КПРФ, бизнесмен Леонид Маевский, которого в марте 2022 года приговорили к 11 годам колонии за вымогательство $37,5 млн у основателей «Альфа-Групп» Михаила Фридмана и Петра Авена, вышел на свободу. В заключении он провел два года, его освободили из-за тяжелой болезни, передает «Московский комсомолец» («МК»).

Как рассказал газете сам Маевский, больше времени, чем в колонии, он провел в СИЗО: только в изоляторе «Кремлевский централ» бизнесмен находился 3,5 года. Отбывал срок экс-депутат в колонии № 5 в Ивановской области, но не работал из-за болезни (о каком заболевании идет речь, он не уточнил).

В декабре прошлого года суд принял решение освободить Маевского по состоянию здоровья, но освободили его только 13 марта, так как рассматривалась жалоба прокуратуры на решение об освобождении. Маевский вернулся в Москву и проходит курс «достаточно тяжелой терапии», отмечает «МК».

Леонид Маевский был депутатом Госдумы третьего созыва (2000–2003 годы) от КПРФ. После этого возглавил LV Finance — ее основным активом были 25% плюс одна акция «МегаФона». Этот пакет был несколько раз перепродан офшорным компаниям и в итоге оказался у «Альфа-Групп». Cделка спровоцировала затяжной акционерный конфликт в компании — другой акционер «МегаФона», фонд IPOC, владельцем которого называл себя датский юрист Джеффри Гальмонд, утверждал, что LV Finance ранее заключила соглашение о продаже акций «МегаФона» ему. После продолжительных разбирательств в судах различных стран в 2012 году «Альфа-Групп» продала этот пакет структурам Алишера Усманова и самому сотовому оператору, выручив $5,2 млрд.

В 2011 году Маевский помог владельцу находящейся на грани банкротства компании UniTile Лазарю Шаулову договориться с кредиторами и получил, как он утверждает, 88%. В конце 2013 года между Маевским и Шауловым разгорелся конфликт, последний привлек для решения спора А1 (был основным акционером UniTile).

В ноябре 2018 года бизнесмена задержали недалеко от головного офиса Альфа-банка по обвинению в вымогательстве, совершенном в целях получения имущества в особо крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 163 Уголовного кодекса, от семи до 15 лет лишения свободы). По версии следствия, Маевский в ходе личных встреч с топ-менеджерами «Альфа-Групп» и компании А1 в период с 31 октября по 8 ноября 2018 года вымогал у них $37,5 млн, угрожая в случае отказа распространить «позорящие их сведения, которые могли причинить существенный вред их правам и законным интересам».

Сам бизнесмен говорил, что эту сумму ему обещали выплатить по мировому соглашению — оно предусматривало прекращение разбирательства с консорциумом в Лондонском международном третейском суде (London Court of International Arbitration, LCIA). Представитель А1, в свою очередь, заявлял, что группа подписала мировое соглашение под давлением.