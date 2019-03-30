Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,64 0,70 EUR Бирж. 73,66 0,81 Brent 68,35 1,62% USD Нал. 66,44 64,10 EUR Нал. 74,60 72,30 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1216 -0,0009 BTC/USD Бирж. 4 179,60 87,09 IMOEX 2 497,10 0,19% RTSI 1 198,11 -0,76% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Трамп попросил Ким Чен Ына передать США ядерное оружие КНДР Политика, 02:39 Тимошенко покинула дебаты из-за отсутствия Порошенко и Зеленского Политика, 02:25 Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука Политика, 02:15 Заключенные колонии подали иск к «Эху Москвы» из-за новости о пытках Общество, 01:49 Саакашвили предрек Грузии пропажу с карт мира при отсутствии смены власти Политика, 01:06 Умер бывший главред журнала «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский Общество, 00:46 В Мексике ответили на угрозы Трампа закрыть границу Политика, 00:32 Трамп допустил разговор с Путиным о Венесуэле Политика, 00:01 Генпрокурор США назвал срок передачи доклада Мюллера конгрессу Политика, 00:00 Российская компания открыла в Венесуэле учебный вертолетный центр Политика, 29 мар, 23:34 Минобороны ответило на сообщения о перехвате российских Ту-160 Политика, 29 мар, 23:26 Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины Политика, 29 мар, 23:17 Собчак составила «программу перемен для Петербурга» Политика, 29 мар, 22:29 Бывшая ведущая «Орла и решки» отказалась от украинского гражданства Общество, 29 мар, 22:27
Политика ,  
0 
Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал обстоятельства истории, когда он перед камерами жевал галстук во время конфликта в Южной Осетии
Фото: Стрингер / РИА Новости

В ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук. Экс-президент Грузии на это ответил, что на тот момент не знал, что находится в эфире. «Когда человек остается один на один с собой, то может делать все что угодно», - заявил он.

«Привычка такая у меня еще с Артека была. К галстукам я был всегда неравнодушен, поэтому стараюсь их и не носить. Почему я похудел? Потому что перестал носить галстуки», - пошутил Саакашвили.

При этом бывший президент Грузии не смог вспомнить, с кем в тот момент разговаривал по телефону. «Я не помню. В какой-то момент я просто потерял контроль. Но у меня не было истерики. Я не помню, чтобы кто-то из нас впадал тогда в какую-то панику», - сказал Саакашвили.

Кадры, на которых Саакашвили жует галстук, были показаны в эфире британской телекомпании «Би-би-си», 16 августа 2008 года, во время конфликта в Южной Осетии. В этот день российские войска уже находились на территории Грузии, а стороны договаривались о прекращении огня.

В интервью Гордону Саакашвили также раскритиковал действующего президента Украины Петра Порошенко, обвинив его окружение в коррупции. По его словам, он вернется на Украину сразу после поражения нынешнего главы государства на выборах.

Первый тур президентских выборов на Украине запланирован на 31 марта.
Автор: Артем Филипенок
Теги: Михаил Саакашвили
Материалы по теме
Саакашвили предрек Грузии пропажу с карт мира при отсутствии смены власти
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter