Саакашвили объяснил обстоятельства появления кадров с жеванием галстука

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал обстоятельства истории, когда он перед камерами жевал галстук во время конфликта в Южной Осетии

Фото: Стрингер / РИА Новости

В ходе интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном Саакашвили был задан вопрос по поводу сделанной в 2008 году записи, на которой он разговаривает по телефону и одновременно жует свой галстук. Экс-президент Грузии на это ответил, что на тот момент не знал, что находится в эфире. «Когда человек остается один на один с собой, то может делать все что угодно», - заявил он.

«Привычка такая у меня еще с Артека была. К галстукам я был всегда неравнодушен, поэтому стараюсь их и не носить. Почему я похудел? Потому что перестал носить галстуки», - пошутил Саакашвили.

При этом бывший президент Грузии не смог вспомнить, с кем в тот момент разговаривал по телефону. «Я не помню. В какой-то момент я просто потерял контроль. Но у меня не было истерики. Я не помню, чтобы кто-то из нас впадал тогда в какую-то панику», - сказал Саакашвили.

Кадры, на которых Саакашвили жует галстук, были показаны в эфире британской телекомпании «Би-би-си», 16 августа 2008 года, во время конфликта в Южной Осетии. В этот день российские войска уже находились на территории Грузии, а стороны договаривались о прекращении огня.

В интервью Гордону Саакашвили также раскритиковал действующего президента Украины Петра Порошенко, обвинив его окружение в коррупции. По его словам, он вернется на Украину сразу после поражения нынешнего главы государства на выборах.

Первый тур президентских выборов на Украине запланирован на 31 марта.