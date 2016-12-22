Минобороны предложило поправки для борьбы с коррупцией в воинских частях

Минобороны предложило командирам, не начавшим расследование о нанесении военнослужащими ущерба воинской части, возместить его из своего кармана в течение года. Это позволит сократить объемы коррупции, считают в военном ведомстве

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Год для командира

Минобороны предложило поправки к закону «О материальной ответственности военнослужащих». Согласно действующим нормам, если военнослужащий нанес ущерб воинской части, то его привлекут к материальной ответственности в течение трех лет со дня обнаружения ущерба. При этом если командир не принял необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного ущерба, то эту ответственность несет он сам. Однако сроки возмещения ущерба командиром в законе не оговариваются. Теперь военное ведомство предлагает их конкретизировать. Соответствующее уведомление размещено на портале нормативных правовых актов regulation.gov.ru.

«Предлагается установить, что командиры, не принявшие необходимых мер к возмещению виновными лицами причиненного воинской части ущерба, привлекаются к материальной ответственности в течение одного года», — сказано в документе.

Если есть факт нанесения материального ущерба, то по закону командир должен назначить административное расследование, которое в течение месяца определит виновного и размер ущерба, пояснил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. «Если командир закрыл на это глаза и мер не принял, то значит, по истечении [срока] он сам должен будет этот ущерб возместить. Однако сейчас сроки для командира не указаны, и это порой позволяет ему избежать ответственности. К примеру, с переходом в другую воинскую часть», — пояснил эксперт.

В рассрочку

Сегодня за ущерб, причиненный по неосторожности, военнослужащие-контрактники несут материальную ответственность в размере этого ущерба, но не более одного месячного оклада и одной месячной надбавки за выслугу лет. Призывники заплатят не более двух окладов.

Военнослужащие несут полную материальную ответственность в тех случаях, когда ущерб причинен имуществу, переданному им под отчет для хранения, перевозки, выдачи, пользования и других целей. Полная материальная ответственность также предполагается за хищение, умышленное уничтожение, порчу, незаконное расходование или использование имущества.

Минобороны предлагает предусмотреть возможность возместить ущерб с рассрочкой платежа. Это будет возможным в случае добровольного возмещения, на основании письменного обязательства, сказано в документе.

Командиры не решают

Сейчас размер денежных средств, подлежащих взысканию с военнослужащего для возмещения причиненного ущерба, может быть снижен командиром (начальником) воинской части с разрешения вышестоящего командира, а также судом, говорится в законе «О материальной ответственности военнослужащих».

Военное ведомство предлагает оставить такое право только суду, а также конкретизировать обстоятельства, позволяющие уменьшить размер указанных взысканий.

«Внесение вышеуказанных изменений в закон позволит исключить предпосылки для совершения командиром коррупционных правонарушений и тем самым будет способствовать объективному и полному возмещению причиненного ущерба», — объясняют необходимость поправок в Минобороны.

Случаи, когда военнослужащий нанес материальный ущерб воинской части, а командир закрывает на это глаза и не назначает административное расследование, происходят довольно часто, отмечает военный эксперт Андрей Паюсов. «Зачастую командир не назначает расследование, если покрывает военнослужащих, занимающихся воровством и реализацией военного имущества. И сам участвует в этой схеме», — пояснил Паюсов.