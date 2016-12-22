Посол России пожаловался на отказы чиновников США «посидеть, поговорить»

Посол России в США Антонов не может добиться встречи с высокопоставленными чиновниками и политиками, предложения о встрече они игнорируют. Как неофициально пояснили в Капитолии, они боятся быть заподозренными в контактах с Кремлем

Анатолий Антонов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Посол России в США Анатолий Антонов предлагал американским чиновникам встретиться, чтобы обсудить сложившуюся в отношениях двух стран ситуацию. Однако на его предложения большинство из них неизменно не давали ответа, рассказал дипломат в интервью NBC.

«Я предлагал моим коллегам из Госдепартамента, из Пентагона встретиться в моей резиденции, посидеть, поговорить. Если вы боитесь, говорил я, пойдемте, встретимся в ресторане и обсудим все сложные вопросы», — рассказал Антонов. «Это было пять месяцев назад. И все, что я получил в ответ, — молчание».

Антонов подчеркнул, что он мог бы обсудить с американскими чиновниками все интересующие их проблемы, однако все попытки организовать встречу с его стороны терпят неудачу.

Слова Антонова подтверждает и материал газеты Politico. О том, что Антонов испытывает трудности в общении с американскими официальными лицами, газета Politico писала еще 7 марта. Так, первая встреча Антонова с одним из американских сенаторов прошла только через три месяца после его приезда в Вашингтон. Как жаловался сам Антонов, общению с американцами мешает атмосфера «русофобии» в Вашингтоне. «Конгресс, в котором предводительствует русофобия, скорее действует под воздействием предвзятых эмоций, чем на основе логики. Нам прямо говорили, что боятся критики [из-за встреч], — пояснил он. — Все, что я слышу, — «вмешательство, вмешательство». Но я не знаю такого слова. Я хочу поговорить о дружбе, о сотрудничестве». При этом Антонов добавил, что сразу после приезда он встретил «теплое и дружелюбное отношение» в Белом доме и Госдепе, однако это дружелюбие осталось только на словах, не реализовавшись на практике.

По данным издания, российский посол был вынужден обратиться за помощью в организации деловых встреч к сенатору-республиканцу Оррину Хэтчу, написав ему письмо 9 марта. Этот сенатор, как указывала Politico, был одним из тех, кто все же согласился на встречу. «Я был бы очень благодарен Вам за советы о том, как поддерживать контакт с членами Конгресса США, департаментами и агентствами, а также за вашу возможную помощь в организации таких встреч… Как я уже говорил вам во время нашей беседы, я сталкиваюсь с трудностями в налаживании контактов с высокопоставленными должностными лицами США», — цитирует издание отрывок из письма Антонова.

Politico обратилась к помощнику одного из конгрессменов, чтобы получить разъяснение реакции на просьбы Антонова о встречи. Тот, на условии анонимности, рассказал, что никто из членов конгресса не хотел бы быть заподозренным в контактах с Россией. «После того, что случилось с Джеффом Сешнсом, ни один из членов конгресса не хочет засветиться в прессе из-за встречи с российским послом. По крайней мере сейчас любая встреча должна проходить с участием представителей двух партий и быть известна общественности. И даже на этих условиях на такой встрече не будет почвы для откровенного разговора», — пояснил тот.

Джефф Сешнс, генпрокурор США, оказался замешан в скандале с вероятным вмешательством России в выборы, после того как общественности стало известно о его встречах с предшественником Антонова, послом Сергеем Кисляком. Как сообщала The Washington Post со ссылкой на источники в Минюсте США, в 2016 году, во время предвыборной кампании, Сешнс дважды встречался с Кисляком. При этом он не упомянул об этих встречах при своем назначении на пост генпрокурора. Эта информация стала поводом для призывов отправить Сешнса в отставку. Несмотря на то что свой пост чиновник сохранил, он был вынужден взять самоотвод от расследования всех дел, связанных с вмешательством России в американские выборы.