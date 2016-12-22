СМИ узнали о советах Трампу улучшить отношения с Россией путем жестокости

Советники Дональда Трампа убедили президента в том, что налаживать отношения с Россией можно лишь жестокостью, узнал NBC. Также телеканал сообщил, что в ходе беседы с Владимиром Путиным Трамп заявил, что выиграет гонку вооружений

Дональд Трамп (Фото: Leah Millis / Reuters)

Советники по национальной безопасности убедили президента США Дональда Трампа в том, что налаживать диалог с Россией нужно только ужесточив отношения с ней, поскольку российский президент Владимир Путин реагирует на силу. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

Один из собеседников рассказал, что Трамп считает важным иметь стабильные отношения с Москвой в случае, если США собираются найти выход из других кризисов, например, по ситуации в Сирии.

«Он (Дональд Трамп. — РБК) упорствует. Он считает, что улучшение отношений с Россией пойдет на пользу США, и он действительно полагает, что сможет достичь этого», — заверил один из чиновников американской администрации.

​Именно поэтому, говорят источники, госсекретарь Рекс Тиллерсон приложил много усилий для того, чтобы убедить Трампа одобрить поставку комплексов Javelin Украине.

Помимо этого, источники рассказали телеканалу, что во время последнего телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, который состоялся 20 марта, лидеры жестко поговорили о вооружениях. По словам собеседников, Трамп затронул тему новых ядерных возможностей России, о которых Путин рассказал во время своего выступления перед Федеральным собранием в начале марта. Один из правительственных источников заверил, что это очень задело американского президента. Два источника заявили в разговоре с телеканалом, что Трамп сказал Путину следующие слова: «Если вы хотите начать гонку вооружений, мы можем пойти на это, но я выиграю».

Ранее о том, что Трамп заявил Путину о победе США в случае начала гонки вооружений между странами, писала газета The New Yourk Times со ссылкой на источник в американском правительстве. Собеседник отметил, что Трамп напомнил Путину о тратах своей администрации на модернизацию вооружений. «Мы никогда не позволим никому иметь что-то даже близко похожее на то, что есть у нас», — приводит издание слова американского президента.

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