Ученого из ПИЯФ приговорили к 7 годам по делу о фейках об армии

Дмитрий Богмут (Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга)

Гатчинский городской суд Ленинградской области признал виновным бывшего сотрудника Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) им. Б.П. Константинова (входит в НИЦ «Курчатовский институт») Дмитрия Богмута по делу о военных фейках (ч.2 ст.207.3 УК) и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии, сообщил РБК его адвокат Рафаиль Поляков. Обвинение запрашивало восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Вину подсудимый не признал, сообщил его адвокат.

В качестве доказательств обвинение предоставило суду скрины публикаций, сделанных с марта по июнь 2023 года, и результаты экспертиз, были заслушаны свидетельские показания. Часть публикаций была сделана в одной из веток форума сайта iXBT.

В частности, как сообщал телеграм-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга, физик постил видео про Павлоград, которое, согласно экспертизе, содержало недостоверную информацию о целях и ходе военной операции.

Дмитрий Богмут работал техником в отделе исследования конденсированного состояния ПИЯФ. Он был задержан в апреле 2024 года и тогда же уволен из института.