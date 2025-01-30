Мединский — о спорах в школе, Сталине и песнях Пугачевой. Видео

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Помощник президента Владимир Мединский в интервью РБК рассказал о новых учебниках истории и обществознания, идеологизации школы и спорах на уроках,

причинах популярности образа Сталина, песнях Пугачевой и роли Гарри Поттера в формировании традиционных ценностей россиян. А также о том, кто может и кто не может советовать власти.