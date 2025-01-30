Мединский заявил о работе по «уходу от крайностей» в учебниках стран СНГ

Мединский рассказал об уважительной работе со странами бывшего СССР, чтобы уйти от появившихся в учебниках «крайностей, возникших в залихватские 1990-е»

Владимир Мединский (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Помощник президента и соавтор серии учебников истории для российских школ Владимир Мединский в интервью РБК рассказал об отношении к оценкам России в учебниках истории стран бывшего СССР и работе по их исправлению.

«Сейчас мы не спеша и с взаимным уважением работаем над тем, чтобы полярные, экстремальные оценки, которые не имеют никакого отношения к реальной истории наших государств и наших народов, уходили. Чтобы уйти от крайностей, возникших в залихватские 1990-е. Это, кстати, понимают трезвомыслящие главы всех государств, потому что история должна объединять. Мы обречены быть вместе», — считает Мединский.

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Он уверен, что там, где были конфликты или противоречия, которые всегда бывают между соседями, нужно попытаться по-человечески объяснить, где, на каких этапах ссорились и как мирились — и как приходили к общим интересам.

«Зачем специалистам из Средней Азии и Закавказья, которые приезжают в Россию, преподавать в школах, что мы их угнетали? Это же неправда. Поэтому история должна быть общей, объединять и находить точки соприкосновения, общих интересов», — заявляет помощник российского президента.

«Единственная опасность только в том, что зачастую в стремлении обособиться и удревнить историю собственной государственности начинали выдумывать врагов. Тогда появился русский колониализм и советский империализм. Какой советский империализм, когда мы несли просвещение, новые технологии, новые общественные отношения, уничтожение рабовладения?» — задается вопросом Мединский.

В сентябре Институт научной информации по общественным наукам Российской академии наук подготовил исследование о том, как Россия представлена в учебниках истории стран Ближнего и постсоветского Востока. В основном в учебниках стран постсоветского пространства Россия представлена как колониальное государство, которое угнетало народы на присоединенных территориях, что нанесло урон их культуре, говорил РБК один из соавторов исследования Разиль Гузаеров. По мнению авторов исследования, «продвижение в учебниках истории ложных и искаженных событий формирует негатив по отношению к России, а в будущем может стать базой для развития ксенофобии и русофобии».

В августе 2024 года МИД раскритиковал армянский учебник истории для 8-го класса, заявив, что «в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века». Москва увидела в этом попытку пересмотреть итоги Русско-персидской войны 1826–1828 годов. В результате авторы пообещали внести изменения в эту главу учебника.