Единороссы определили возможные «риски момента» на выборах

Единороссы определили возможные риски для партии в ходе кампании на региональных выборах-2023. В их числе повышенная тревожность граждан, попытки «нарушения межнационального согласия», ошибки, допущенные при частичной мобилизации

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Список рисков

«Единая Россия» провела 26 января селекторное совещание, посвященное подготовке и запуску партийных праймериз в преддверии региональных выборов, которые запланированы на сентябрь 2023 года. О состоявшемся селекторе РБК рассказал один из его участников и подтвердил замсекретаря генсовета ЕР Сергей Перминов.

«На совещании, которое касалось подготовки и запуска предварительного голосования, мы разбирали все компоненты предстоящей кампании: уровень поддержки партии, стоящие перед ней вызовы и реакцию на них, рассказали о методах социальных исследований, этапах предварительного голосования», — сказал Перминов РБК.

В Единый день голосования 10 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в двадцати регионах, а также кампании по избранию шестнадцати заксобраний. Кроме того, предполагается, что будут избраны главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей (их изберут депутаты местных парламентов) и заксобрания этих территорий.

В своем докладе Перминов в числе прочего перечислил стоящие перед партией «риски момента», сообщили два участника совещания.

В их числе — повышенная тревожность граждан и напряженность в отдельных социальных стратах; снижение горизонтов планирования жителей, рост опасений возможного усугубления «личных условий»; взрывоопасная смесь настроений и административные недоработки; риски «цепной реакции»; персональные риски, в том числе кандидатов от власти, которые связаны с «болезненно воспринимаемыми процессами» — в частности, с допущенными в ходе прошедшей мобилизации ошибками.

Также, по словам источников РБК, в числе рисков были названы «нарастание критического давления», в том числе со стороны внешних источников, по региональной повестке, «попытки разрушения межнационального и межконфессионального согласия, подталкивание сепаратистских настроений», создание ситуаций ложного выбора, а также иллюзий «возможности самоустранения» — когда кандидаты от власти игнорируют очевидные острые вопросы.

Еще один «риск момента» — возможный «межэлитный диссонанс» — доступ к социальным лифтам, новые повышенные требования к таким качествам, как честность и компетентность представителей власти.

«Надо следить за своим поведением»

На вопрос РБК, как именно партия определяла список рисков, Перминов пояснил, что использовались не только социологические исследования: «Мы много общаемся с представителями разных сред, и достаточно погружены в повестку, чтобы понимать, что именно беспокоит людей».

В свою очередь источник в «Единой России», говоря о таком риске, как напряженность в отдельных социальных стратах, привел в пример студентов, «которые переживают по поводу вопросов, связанных с мобилизацией», и предпринимателей — «их беспокоят трансформации, происходящие в бизнес-среде [в связи с западными санкциями]». Что касается повышенной тревожности, то это общий фактор, добавил единоросс.

Взрывоопасная смесь настроений и административные недоработки — это возможная негативная реакция граждан «на неадекватное ситуации поведение представителей власти: когда кто-то постит фотки с отдыха — это непопадание в общественный запрос, повестку», пояснил источник в партии РБК.

Риски «цепной реакции», по его словам, могут вызвать многочисленные ситуации, когда «власть ведет себя неадекватно», что приведет к снижению доверия к ней: «Мы постоянно говорим коллегам [депутатам от партии], что надо следить за своим поведением», — подчеркнул единоросс.

Что касается риска, связанного с «попытками разрушения межнационального и межконфессионального согласия», а также «подталкивания сепаратистских настроений», то, по словам собеседника РБК, в данном случае имеется в виду «внешняя оппозиция, которая собирается в Праге и Варшаве, где они обсуждают и рисуют новую карту страны». Кроме того, утверждает источник в ЕР, в интернет-пространстве и социальных сетях «очень много пробросов по национальной повестке». Конкретные примеры он приводить не стал.

Если же говорить о риске, связанном с запросом на социальные лифты, то, поясняет собеседник РБК, в данном случае речь идет о «новой плеяде ребят, которые будут возвращаться из зоны СВО, или помогают военным в тылу»: «Это не только солдаты, это также волонтеры, медики и тд — у них будет запрос на то, чтобы их энергия использовалась «Единой Россией», и партия должна этот запрос удовлетворить, помогая им избраться в органы власти или привлекая к участию в наших проектах», — сказал источник РБК.

Как и на всех предыдущих избирательных кампаниях, единороссам была поставлена задача сформировать по итогам голосования фракцию большинства во всех заксобраниях регионов и представительных органах власти, рассказали участники совещания. Кандидаты в губернаторы, которых выдвинет ЕР, должны победить в первом туре. В ходе кампании предлагается использовать слоган «Наш путь. Наша вера. Наши ценности», однако это всего лишь возможная рамка, которая должна подтверждаться исследованиями, и может быть изменена, сказали собеседники РБК.