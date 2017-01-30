Обама выступил против антимигрантского указа Трампа

Бывший президент США Барак Обама поддержал жителей страны, которые выходят на акции протеста в связи с решением Дональда Трампа ограничить въезд для выходцев с Ближнего Востока

Официальный представитель бывшего главы Белого дома Кевин Льюис заявил, что Обама поддержал граждан США, протестующих против антимигрантского указа Трампа. «Граждане используют данное им Конституцией право собираться и выражать свое мнение для защиты американских ценностей», — говорится в заявлении, которое цитирует издание Politico.

Льюис не стал комментировать именно указ Трампа, однако указал, что экс-президент страны выступает против дискриминации по вопросам веры и религии.

Politico отмечает, что это первый комментарий Обамы после инаугурации нового президента.

27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов». Документ ограничил въезд в страну жителям целого ряда стран Ближнего Востока, в том числе беженцам из Сирии.

О готовности оспорить указ президента США заявили прокуроры ряда регионов, в том числе прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон.