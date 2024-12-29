ФСБ показала кадры допроса задержанного за передачу Киеву фото нефтебазы

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ФСБ показала кадры задержания и допроса россиянина, подозреваемого в передаче украинскому ГУР фотографий объекта ТЭК в Подмосковье. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы по статье о госизмене (ст. 275 УК).

На видео мужчина говорит, что в мае установил контакт с представителем ГУР, а 30 июня передал украинской военной разведке информацию о нефтебазе, расположенной в Подмосковье. По словам задержанного, данные могут использоваться «против безопасности Российской Федерации». «Тем самым совершил государственную измену», — сказал он.