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Политика ,  
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ФСБ попросила о расширении полномочий и выплатах для сотрудников

Служба подготовила законопроект, который предусматривает введение дополнительных выплат отдельным сотрудникам. Также предлагается наделить службу функцией охраны и обороны объектов органов безопасности
Фото: ЦОС ФСБ России / РИА Новости
Фото: ЦОС ФСБ России / РИА Новости

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подготовила законопроект, который предусматривает возможность введения новых выплат для сотрудников и расширение полномочий службы. Проект поправок к указу президента «О совершенствовании полномочий и структуры органов ФСБ» опубликован на портале правовой информации.

В пояснительной записке к документу говорится, что ФСБ необходимо наделить функцией охраны и обороны объектов органов безопасности «в связи с увеличением количества вооруженных нападений на объекты органов безопасности, а также с сохранением угрозы совершения противоправных действий в отношении их и находящихся на них лиц».

Также представители ФСБ предложили ввести ряд дополнительных выплат сотрудникам. Они будут устанавливаться «в зависимости от сложности, объема и важности задач, выполняемых военнослужащими».

Кроме того, проект предлагает разрешить ФСБ принимать, регистрировать и проверять сообщения о преступлениях, поступающих в органы безопасности, организовывать и осуществлять производство дознания и предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, отнесенным к подследственности дознавателей и следователей органов безопасности, а также организовывать и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, отнесенным КоАП Россиии к ведению органов безопасности.

Еще один пункт в проекте поправок предусматривает, что силовики будут обеспечивать «информационную безопасность Российской Федерации в информационно-психологической сфере». Общественное обсуждение проекта началось 28 декабря. Оно продлится до 11 января.

Автор
Анастасия Батманова
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