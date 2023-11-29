Из России в Казахстан попытались вывезти двигатели для БМП

Таможенники предотвратили вывоз 15 двигателей для БМП в Казахстан. По данным ФТС, такие моторы используются только в военной сфере, их вывоз ограничен и требует разрешения Минобороны. Фирме-отправителю грозит штраф

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Из России в Казахстан пытались нелегально вывезти пятнадцать дизельных двигателей для боевых машин пехоты (БМП) на сумму 25,5 млн руб., сообщает Федеральная таможенная служба.

Таможенники в Саратовской области предотвратили вывоз агрегатов без разрешительных документов. «Экспертиза показала, что такие моторы применяются только в военной технике (БМП-1, БМП-2). Их вывоз ограничен и требует специальных разрешений Минобороны», — говорится в сообщении ФТС.

В отношении компании, отправившей двигатели, возбудили административное дело, ей грозит штраф.

Как уточнили агентству «РИА Новости» в ФТС, большегруз с двигателями задержали в пункте пропуска Озинки на границе Саратовской области и Казахстана. Дело против отправителя возбудили по статье 16.3 КоАП (несоблюдение установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации). Наказание по этой статье для юридических лиц предусматривает штраф от 50 тыс. до 300 тыс. руб. с возможной конфискацией товара.

В начале октября ФТС сообщала, что сотрудники Центральной почтовой таможни задержали инженера оборонно-промышленного комплекса, который организовал канал контрабанды продукции военного назначения в страны Европы, США и Японию. По данным ведомства, задержанный отправил более 500 посылок с различной военной продукцией, в частности, камуфляжных ранцев и медицинских сумок, на сумму 31 млн руб.