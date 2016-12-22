Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным

Вместо запланированных полноформатных двусторонних переговоров президент США решил встретиться со своим турецким коллегой неформально в кулуарах G20. Аналогичные изменения претерпели планы Трампа переговорить с главой Южной Кореи

Дональд Трамп (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

После отмены двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным администрация американского лидера Дональда Трампа изменила формат общения главы Соединенных Штатов с другими его коллегами на саммите G20 в Аргентине. Об этом представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала журналистам, передает издание The Hill.

В Буйнос-Айресе у президента США, по ее словам, помимо переговоров с Путиным, были запанированы еще две двусторонние встречи — с лидерами Южной Кореи и Турции Мун Чжэ Ином и Реджепом Эрдоганом. Теперь, учитывая произошедшие изменения, Трамп проведет с ними неофициальные переговоры, заявили в Белом доме.

Формат встречи с Мун Чжэ Ином и Эрдоганом изменен на «pull-asides» (с англ. — в стороне. — РБК), сообщила журналистам Сандерс. Это, как поясняет The Hill, означает, что с каждым из этих политиков американский президент встретится неформально в кулуарах саммита: запланированные прежде полноформатные встречи не состоятся.

На своей странице в Twitter представитель Белого дома затем уточнила, что встречи Трампа с лидером Южной Кореи и президентом Турции все еще есть в расписании американского президента, они не отменены.​

Ранее 29 ноября Трамп объявил об отмене одной из запланированных в Буйнос-Айресе встреч. Президент Соединенных Штатов отказался вести на саммите двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Такое решение, по его словам, он принял в связи с инцидентом в Керченском проливе. Плодотворная встреча с российским лидером, как считает американский президент, может состояться только после того, как российская сторона возвратит Украине задержанные ею корабли украинских ВМС и их экипажи. ​

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 27 ноября, как напоминает The Hill, говорил, что в ходе двухдневного саммита в Буйнес-Айресе Трамп проведет двусторонние встречи c главами Аргентины, Японии, Индии, Китая и канцлером Германии.

Саммит G20 состоится в период с 30 ноября по 1 декабря.