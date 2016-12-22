ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,46 66,02 EUR Нал. 77,17 74,83 USD Бирж. 66,96 -0,15 EUR Бирж. 76,16 +0,44 USD ЦБ. 66,63 -0,31 EUR ЦБ. 75,89 +0,37 EUR/USD 1,14 +0,01 BTC/USD Бирж. 4306,34 -72,19 IMOEX 2398,56 +0,73% RTSI 1141,30 +2,50% Brent 59,38 -0,30% DJIA 25406,88 +0,16% Nasdaq 7291,59 +2,95%
Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным
Лента новостей
Макфол рассказал о процедуре согласования и отмены встреч президента США 29 ноя, 23:41, Политика Порошенко отреагировал на отмену Трампом встречи с Путиным 29 ноя, 23:33, Политика Танго для одного: почему Трамп отменил встречу с Путиным 29 ноя, 23:22, Политика Самолет Меркель совершил вынужденную посадку из-за технических проблем 29 ноя, 23:22, Политика Болельщик «Спартака» объяснил свое поведение во время матча Лиги Европы 29 ноя, 23:04, Общество Малофеев купил санаторий рядом с Ливадийским дворцом в Крыму 29 ноя, 22:59, Бизнес «Зенит» вышел в плей-офф Лиги Европы 29 ноя, 22:58, Спорт Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным 29 ноя, 22:52, Политика Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 29 ноя, 22:50, РБК и Mastercard В УПЦ МП назвали обманом обещания Константинополя предоставить томос 29 ноя, 22:22, Общество Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» завели административное дело 29 ноя, 22:18, Общество Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви 29 ноя, 22:15, Общество Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 29 ноя, 21:39, РБК и ГТЛК ЦБ впервые оценил влияние распродажи ОФЗ иностранцами на цену госдолга 29 ноя, 21:35, Финансы В Британии пришли к выводу о недостатке экспертизы МИДа по России 29 ноя, 21:34, Политика Вице-спикер Госдумы Лебедев объяснил свою поездку в Майами 29 ноя, 21:30, Общество Константинопольский патриархат одобрил проект устава УПЦ 29 ноя, 21:23, Общество Росморречфлот назвал нормой пробки из кораблей в Керченском проливе 29 ноя, 21:23, Общество Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 29 ноя, 21:22, РБК и Thomson Reuters Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным 29 ноя, 21:02, Политика В многоэтажном доме в Махачкале произошел взрыв газа 29 ноя, 21:01, Общество Лига Европы по футболу. «Зенит» — «Копенгаген». Онлайн 29 ноя, 20:55, Спорт «Спартак» потерпел первое домашнее поражение в Лиге Европы 29 ноя, 20:54, Спорт В Siemens прокомментировали расследование в ФРГ из-за крымских турбин 29 ноя, 20:49, Общество Смартфон Huawei P20 Pro: как сделать хит, опередивший время 29 ноя, 20:45, РБК и Huawei Погранслужба Украины объяснила отказ гражданам России во въезде в страну 29 ноя, 20:39, Политика Сын Евтушенкова удвоил долю в АФК «Система» 29 ноя, 20:21, Бизнес Захарова прокомментировала слова Меркель о смысле санкций против России 29 ноя, 20:16, Политика
Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным
Политика, 29 ноя, 22:52
0
Трамп сменил формат встречи с Эрдоганом после отмены разговора с Путиным
Вместо запланированных полноформатных двусторонних переговоров президент США решил встретиться со своим турецким коллегой неформально в кулуарах G20. Аналогичные изменения претерпели планы Трампа переговорить с главой Южной Кореи
Дональд Трамп (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

После отмены двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным администрация американского лидера Дональда Трампа изменила формат общения главы Соединенных Штатов с другими его коллегами на саммите G20 в Аргентине. Об этом представитель Белого дома Сара Сандерс рассказала журналистам, передает издание The Hill.

В Буйнос-Айресе у президента США, по ее словам, помимо переговоров с Путиным, были запанированы еще две двусторонние встречи — с лидерами Южной Кореи и Турции Мун Чжэ Ином и Реджепом Эрдоганом. Теперь, учитывая произошедшие изменения, Трамп проведет с ними неофициальные переговоры, заявили в Белом доме.

Формат встречи с Мун Чжэ Ином и Эрдоганом изменен на «pull-asides» (с англ. — в стороне. — РБК), сообщила журналистам Сандерс. Это, как поясняет The Hill, означает, что с каждым из этих политиков американский президент встретится неформально в кулуарах саммита: запланированные прежде полноформатные встречи не состоятся.

На своей странице в Twitter представитель Белого дома затем уточнила, что встречи Трампа с лидером Южной Кореи и президентом Турции все еще есть в расписании американского президента, они не отменены.​

Ранее 29 ноября Трамп объявил об отмене одной из запланированных в Буйнос-Айресе встреч. Президент Соединенных Штатов отказался вести на саммите двусторонние переговоры с Владимиром Путиным. Такое решение, по его словам, он принял в связи с инцидентом в Керченском проливе. Плодотворная встреча с российским лидером, как считает американский президент, может состояться только после того, как российская сторона возвратит Украине задержанные ею корабли украинских ВМС и их экипажи. ​

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон 27 ноября, как напоминает The Hill, говорил, что в ходе двухдневного саммита в Буйнес-Айресе Трамп проведет двусторонние встречи c главами Аргентины, Японии, Индии, Китая и канцлером Германии.

Саммит G20 состоится в период с 30 ноября по 1 декабря.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Дональд Трамп , G20 , Турция , Южная Корея
Главное
Трамп отменил встречу с Путиным в Буэнос-Айресе Политика
Материалы по теме
Белый дом рассказал об обстоятельствах отмены Трампом встречи с Путиным Политика
Кремль отреагировал на решение Трампа отменить встречу с Путиным Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter