ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,13 66,22 EUR Нал. 76,37 75,42 USD Бирж. 66,66 -0,29 EUR Бирж. 75,80 -0,36 USD ЦБ. 66,94 +0,16 EUR ЦБ. 75,52 -0,10 EUR/USD 1,14 -0,00 BTC/USD Бирж. 4310,00 +233,00 IMOEX 2388,14 +0,29% RTSI 1128,36 +1,34% Brent 58,03 -2,57% DJIA 25366,43 +2,50% Nasdaq 7291,59 +2,95%
Власти Австралии предложили расширить «лицензию на убийство» для шпионов
Лента новостей
В правительстве опровергли идею повысить штрафы для Google и Facebook 11:56, Общество Полиция Екатеринбурга проверит рисунки школьников на ЛГБТ-пропаганду 11:52, Общество Смартфон Finney представят 29 ноября: токен Sirin Labs подорожал на 47% 11:44, Крипто 4 типа команд и как с ними работать: инструкция для руководителя 11:37, РБК и Volkswagen Японский фигурист выбыл на месяц из-за полученной в Москве травмы 11:32, Спорт Почему «токсичность» стало словом года 11:32, Стиль Россияне разделились в оценке выбранного страной пути 11:26, Общество Глава «Сириуса» стала кандидатом на пост сопредседателя ОНФ 11:22, Политика На торгах Sothebyʼs виолончель Ростроповича продали за $2,5 млн 11:15, Общество Власти Австралии предложили расширить «лицензию на убийство» для шпионов 11:10, Политика Маршрут построен: как автомобили помогают зарабатывать 11:10, Партнерский материал Самолет Трампа получил повреждения в аэропорту Нью-Йорка 11:09, Политика Насверлили: как вырастить лидера онлайн-продаж инструментов 10:58, Бизнес Как четвертая промышленная революция повлияет на транспорт в России 10:58, РБК и ГТЛК 10 автомобилей для супергероев 10:54, Авто В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры 10:52, Общество На территории православного храма в Москве произошел пожар 10:47, Общество В Грузии огласили результаты президентских выборов 10:47, Политика Минфин отложил реформу ОСАГО до следующего года 10:42, Общество Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 10:38, РБК и Thomson Reuters Школа для взрослых: как сделать социальные объекты драйвером спроса 10:33, Строительство  Классика и цифры: все о новом Porsche 911 10:30, Авто 25 лет спустя: как и где придумали первый кроссовер 10:29, Авто СМИ анонсировали прощальный матч Акинфеева и Игнашевича за сборную России 10:28, Спорт Пожар произошел в здании Министерства финансов Украины 10:27, Общество В Таиланде водитель пикапа погиб при столкновении со слоном 10:18, Общество «Токсичная» атмосфера в компании: кто виноват и как все исправить 10:10, РБК и Volkswagen Россия заподозрила Сербию в нелегальном реэкспорте сыра с Украины 10:06, Политика
Власти Австралии предложили расширить «лицензию на убийство» для шпионов
Политика, 11:10
0
Власти Австралии предложили расширить «лицензию на убийство» для шпионов
Поправки с требованием наделить разведслужбы дополнительными полномочиями, разрешив им применять в других странах оружие против тех, кто угрожает срыву спецопераций, правительство Австралии внесло в парламент
Мэрис Пейн (Фото: Stefan Postles / Reuters)

Правительство Австралии предложило расширить полномочия национальной разведслужбы, разрешив работающим в других странах под прикрытием шпионам использовать летальное оружие против любого человека, который может поставить под угрозу разведывательную операцию. Об этом сообщает Reuters.

«Офицеры смогут защищать более широкий круг людей и использовать оправданные ситуацией силы, если кто-то представляет риск для операций», — заявила министр иностранных дел страны Мэрис Пейн.

В соответствии с действующим австралийским законодательством, находящиеся за границей разведчики могут использовать летальное оружие только в целях самообороны, для защиты жизни других агентов или тех, кто работает с Канберрой.

Необходимость принятия внесенных в парламент Австралии поправок к соответствующему закону, пояснила глава внешнеполитического ведомства, обусловлена повышенной опасностью, с которой сталкиваются австралийские спецагенты. Инициатива должна быть одобрена парламентом, где у правящей Либеральной партии Австралии нет большинства.

«Сотрудники ASIS (Австралийская секретная разведывательная служба, от англ. Australian Secret Intelligence Service. — РБК) часто работают в опасных местах, в том числе в военных условиях для защиты Австралии и наших интересов», — подчеркнула глава ведомства.

Источник Reuters в правительстве рассказал, что у австралийских шпионов появятся полномочия, аналогичные тем, которые есть у агентов спецслужб западных стран.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: Австралия , иностранные спецслужбы
Главное
СМИ узнали детали будущей встречи Путина и Трампа на саммите G20 Политика
Материалы по теме
В ОАЭ британского ученого приговорили к пожизненному сроку за шпионаж Общество
Курц рассказал об отношениях с Россией после шпионского скандала Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter