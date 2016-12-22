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В Грузии огласили итоги выборов президента после подсчета 98% голосов
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В Грузии огласили итоги выборов президента после подсчета 98% голосов
Политика, 02:24
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В Грузии огласили итоги выборов президента после подсчета 98% голосов
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала данные второго тура выборов президента после подсчета 98% бюллетеней. Согласно им, лидирует независимый кандидат Саломе Зурабишвили
Саломе Зурабишвили (Фото: Александр Имедашвили / Sputnik / РИА Новости)

После обработки 98,76% бюллетеней победу на президентских выборах в Грузии одерживает независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», Саломе Зурабишвили. За нее отдали свои голоса 59,61%, следует из данных на сайте ЦИК Грузии.

Кандидат от оппозиции Григол Вашадзе после обработки данного количества бюллетеней набирает 40,39% голосов.

Exit poll, проведенные по заказу оппозиционного телеканала «Рустави 2» и телеканала «Имеди», прочили победу во втором туре именно Зурабишвили. 

Второй тур в Грузии: повлияет ли результат на отношения с Россией
Политика

В среду в Грузии состоялся второй тур президентских выборов. В первом туре за пост главы грузинского государства боролись 25 кандидатов. Во второй тур вышли Зурабишвили, которая набрала 38,66% голосов. Ее соперником стал Вашадзе, который отстал от нее менее чем на 1%. ​

Явка во втором туре президентских выборов составила 56,23% избирателей.

​Саломе Зурабишвили — 66 лет, она родилась в Париже в семье грузинских политических эмигрантов. Работала в системе МИД Франции, в частности, во французском посольстве в Италии, в посольстве Франции в США. В 2003 году стала послом Франции в Грузии, год спустя возглавила МИД Грузии.

В 2005 году Зурабишвили оставила пост и создала оппозиционное «Общественное движение Саломе Зурабишвили», позже движение было переименовано в партию «Путь Грузии». В 2010 году стала главой комиссии Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана, в 2016 была избрана в парламент Грузии.​

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Грузия , выборы президента
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