Политика⁠,
0

Медведев назвал «Посейдон» оружием «Судного дня»

Путин сегодня сообщил об испытаниях «Посейдона» с атомной энергетической установкой. По его словам, способов перехвата не существует. Медведев считает, что торпеда может рассматриваться как «оружие Судного дня»
Океанская многоцелевая система &laquo;Посейдон&raquo;
Океанская многоцелевая система «Посейдон» (Фото: Минобороны России)

Подводный безэкипажный аппарат «Посейдон» может стать «оружием Судного дня», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В отличие от «Буревестника», «Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — написал он в своем канале в Max.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Что известно про «Посейдон» — суперторпеду и «оружие апокалипсиса»
База знаний
Океанская многоцелевая система &laquo;Посейдон&raquo;

Президент России Владимир Путин 29 октября во время посещения военного госпиталя в Москве рассказал об испытаниях «Посейдона» с атомной энергетической установкой. По словам президента, способов перехвата «Посейдона» не существует.

Он также добавил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность самой перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет — и в ближайшее время вряд ли появится», — заявил президент.

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» и «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз.

Госагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По его данным, «Посейдоны» могут передвигаться на глубине более 1 км со скоростью 60–70 узлов (110–130 км/ч). Во время движения аппарат способен активно маневрировать.

Нетаньяху отдал приказ о «мощных ударах» по сектору Газа

Уитакер заявил об альтернативных санкциям мерах давления США на Россию

Наводнение затопило 100 тыс. домов во Вьетнаме. Видео

Президент Южной Кореи наградил Трампа высшей наградой страны

FT: Германия закажет у Rheinmetall и стартапов тысячи дронов и направит в Литву

В Госдуме предложили обязать частные компании заменить иностранный софт
