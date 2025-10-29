Медведев назвал «Посейдон» оружием «Судного дня»

Путин сегодня сообщил об испытаниях «Посейдона» с атомной энергетической установкой. По его словам, способов перехвата не существует. Медведев считает, что торпеда может рассматриваться как «оружие Судного дня»

Океанская многоцелевая система «Посейдон» (Фото: Минобороны России)

Подводный безэкипажный аппарат «Посейдон» может стать «оружием Судного дня», заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

«В отличие от «Буревестника», «Посейдон» может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня», — написал он в своем канале в Max.

«Буревестник» — российская межконтинентальная крылатая ракета с ядерной энергетической установкой, создана для преодоления систем ПВО и ПРО и доставки ядерного боезаряда на большие расстояния. Разрабатывается с декабря 2001 года, испытывается с 2016–2017 годов. Последние испытания состоялись 21 октября 2025 года. Основные тактико-технические характеристики ракеты остаются засекреченными.

Президент России Владимир Путин 29 октября во время посещения военного госпиталя в Москве рассказал об испытаниях «Посейдона» с атомной энергетической установкой. По словам президента, способов перехвата «Посейдона» не существует.

Он также добавил, что мощность «Посейдона» значительно превышает мощность самой перспективной межконтинентальной российской ракеты «Сармат». «По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет — и в ближайшее время вряд ли появится», — заявил президент.

«Посейдон» — это российская ядерная управляемая суперторпеда с ядерной энергетической установкой. Предназначена для запуска с атомной подводной лодки специального назначения «Белгород», а также со строящихся субмарин специального назначения «Хабаровск» и «Ульяновск». Создана для поражения (а также радиационного загрязнения) портов и военно-морских баз. Госагентство ТАСС со ссылкой на источник сообщало, что мощность заряда, устанавливаемого на «Посейдон», может достигать 2 мегатонн в тротиловом эквиваленте. По его данным, «Посейдоны» могут передвигаться на глубине более 1 км со скоростью 60–70 узлов (110–130 км/ч). Во время движения аппарат способен активно маневрировать.