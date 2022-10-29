Число погибших в давке на ярмарке в Сеуле превысило 100 человек
Более 100 человек погибли и сотни пострадали в результате давки на ярмарке по случаю Хеллоуина около отеля Hamilton в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей.
«По состоянию на 3 часа [21:00 мск] ночи 30 числа погибли 120 человек, сотни получили ранения», — сказано в сообщении.
Давка случилась в районе Итхэвон в узком переулке около отеля Hamilton. По данным полиции, всего в гуляниях по случаю Хеллоуина должны были принять участие до 100 тыс. человек. Традиционно именно в районе Итхэвон собирается больше всего людей.
Ранее сообщалось, что в отделение неотложной помощи ближайшей больницы были доставлены десятки пострадавших, в основном женщины в возрасте 20 лет.
Как сообщает издание Hankyoreh, ликвидацией последствий давки занимаются 848 представителей пожарной службы и 143 единицы техники.
Хэллоуин — кельтский праздник, который ежегодно отмечают во многих странах мира. В Южной Корее он не является официальным праздником, однако с каждым годом в гуляниях принимают участие все больше корейцев. Традиционно Хеллоуин отмечается 31 октября, однако в Сеуле гуляния проходят на протяжении нескольких дней — в это время в парках появляются тематические выставки, специальные фотозоны, а в кафе и ресторанах проходят костюмированные вечеринки.