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Число погибших в давке на ярмарке в Сеуле превысило 100 человек

Власти Сеула: 120 человек погибли и сотни пострадали на ярмарке по случаю Хеллоуина
Несмотря на то что в Южной Корее Хеллоуин не является официальным праздником, в гуляниях в Сеуле каждый год принимают участие до 100 тыс. человек. Из-за давки в районе Итхэвон погибли более 100 человек, еще сотни пострадали

Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Kim Hong-ji / Reuters Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images Фото:Chung Sung-Jun / Getty Images

Более 100 человек погибли и сотни пострадали в результате давки на ярмарке по случаю Хеллоуина около отеля Hamilton в Сеуле, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление местных властей.

«По состоянию на 3 часа [21:00 мск] ночи 30 числа погибли 120 человек, сотни получили ранения», — сказано в сообщении.

Давка случилась в районе Итхэвон в узком переулке около отеля Hamilton. По данным полиции, всего в гуляниях по случаю Хеллоуина должны были принять участие до 100 тыс. человек. Традиционно именно в районе Итхэвон собирается больше всего людей.

Ранее сообщалось, что в отделение неотложной помощи ближайшей больницы были доставлены десятки пострадавших, в основном женщины в возрасте 20 лет.

Как сообщает издание Hankyoreh, ликвидацией последствий давки занимаются 848 представителей пожарной службы и 143 единицы техники.

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Хэллоуин — кельтский праздник, который ежегодно отмечают во многих странах мира. В Южной Корее он не является официальным праздником, однако с каждым годом в гуляниях принимают участие все больше корейцев. Традиционно Хеллоуин отмечается 31 октября, однако в Сеуле гуляния проходят на протяжении нескольких дней — в это время в парках появляются тематические выставки, специальные фотозоны, а в кафе и ресторанах проходят костюмированные вечеринки.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Сеул ярмарка давка Хеллоуин
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