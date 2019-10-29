Кремль не согласился с опросом о страхе россиян перед произволом власти

Кремль не согласился с опросом о страхе россиян перед произволом власти

Кремль счел опрос Левада-центра о страхах россиян излишне эмоциональным и требующим более глубокого анализа. Согласно результатам этого опроса, треть населения страны испытывает постоянный страх перед произволом властей

Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле обратили внимание на результаты опроса Левада-центра, согласно которым в последние годы растет страх россиян перед произволом власти. Кремль считает его эмоциональным и полагает, что необходим более глубокий анализ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации», — заметил Песков. Он отметил, что Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования. «Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией», — заметил представитель президента.

Песков заметил, что в Кремле результаты подобных опросов принимают во внимание. Он призвал не делать обобщающих суждений на основе подобных данных.

Согласно данным опроса Левада-центра, страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных среди россиян. Вместе с ним в этот список попали боязнь болезней родных, а также войны. Доля людей, которые боятся произвола власти, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза — с 10 до 38%. К сентябрю 2019-го, когда проводился опрос, такой страх 33% населения страны испытывали постоянно, еще 49% — в разной степени.