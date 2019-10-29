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Кремль не согласился с опросом о страхе россиян перед произволом власти
Кремль счел опрос Левада-центра о страхах россиян излишне эмоциональным и требующим более глубокого анализа. Согласно результатам этого опроса, треть населения страны испытывает постоянный страх перед произволом властей
Владимир Путин и Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле обратили внимание на результаты опроса Левада-центра, согласно которым в последние годы растет страх россиян перед произволом власти. Кремль считает его эмоциональным и полагает, что необходим более глубокий анализ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы, безусловно, обращаем внимание на все подобные публикации», — заметил Песков. Он отметил, что Кремль не знаком с точной формулировкой вопросов и методикой исследования. «Есть резонансные случаи, которые накладывают эмоциональный отпечаток, тут нужен более глубокий анализ с более глубокой дифференциацией», — заметил представитель президента.

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Песков заметил, что в Кремле результаты подобных опросов принимают во внимание. Он призвал не делать обобщающих суждений на основе подобных данных.

Согласно данным опроса Левада-центра, страх перед произволом властей вошел в тройку наиболее распространенных среди россиян. Вместе с ним в этот список попали боязнь болезней родных, а также войны. Доля людей, которые боятся произвола власти, с 2017 по 2018 год выросла почти в четыре раза — с 10 до 38%. К сентябрю 2019-го, когда проводился опрос, такой страх 33% населения страны испытывали постоянно, еще 49% — в разной степени.

28% опрошенных заявили, что испытывают постоянный страх перед возможностью возврата к массовым репрессиям, а 23% признались, что опасаются ужесточения политического режима. Для сравнения, постоянный страх перед нападением преступников испытывает меньше респондентов — 22%.

Такие показатели в Левада-центре объяснили последствиями пенсионной реформы и разочарованием во власти. В апрельском опросе социологов фонда «Общественное мнение» (ФОМ) данные отличались: о страхе беззащитности перед властями заявили только 12% опрошенных.

Авторы: Георгий Тадтаев, Полина Химшиашвили
Теги: Кремль, Дмитрий Песков, власть, Владимир Путин
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