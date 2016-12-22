СМИ узнали об исчезновении в бельгийских банках части денег Каддафи

Бельгийская телерадиокомпания RTBF выяснила, что часть средств со счетов бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи исчезла после его смерти. Деньги были заморожены по решению Совета Безопасности ООН в 2011 году, чтобы никто ими не мог воспользоваться. Всего в четырех бельгийских банках (BNP Paribas Fortis, ING, KBC, Euroclear Bank) лежали более €14 млрд.
Однако выяснилось, что решение СБ ООН не распространялось на начисляемые проценты. За восемь лет дивиденды составили от €3 млрд до €5 млрд. И как раз этих средств в банках нет.
Собеседники RTBF считают, что деньги могли пойти воюющим в Ливии группировкам, которые в числе прочего занимаются торговлей людьми и переправкой в Европу нелегальных мигрантов. Источник телеканала упомянул, что на Ближний Восток самолеты с оружием вылетали в том числе из бельгийского города Остенде.
Депутаты бельгийского парламента сообщили телекомпании, что уже обращались с соответствующими запросами в правительство Бельгии, однако объяснений, куда делись деньги, так и не получили.
По данным собеседников RTBF, по факту пропажи сейчас ведется доследственная проверка. По мнению депутатов, в случае возбуждения дела и начала расследования одним из первых должен быть допрошен министр иностранных дел Дидье Рейндерс, который ранее возглавлял Министерство финансов. Предполагается, что именно он имел возможности вывести деньги из банков.В феврале 2011 года в Ливии началась гражданская война. Попытки Каддафи подавить мятеж на востоке страны привели к введению санкций против его режима и началу военной операции, в которой приняли участие силы НАТО. В октябре 2011 года Каддафи был убит в городе Сирт.