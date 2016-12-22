Журналист AFP сообщил о стрельбе в парламенте ЦАР

Депутат парламента Центральноафриканской республики открыл стрельбу, передает корреспондент AFP. По предварительным данным, в ходе инцидента никто не пострадал.

Ромбот Альфред Йекатом (Фото: ecinqmars / Twitter)

Депутат парламента Центральноафриканской республики (ЦАР) Ромбот Альфред Йекатом, находясь в законодательной палате, достал оружие и открыл стрельбу, сообщает в Twitter корреспондент AFP в ЦАР Шарль Буэссель. Как уточняет журналист, инцидент обошелся без пострадавших, Йекатом был быстро обезврежен. Йекатом открыл стрельбу в ходе выборов нового главы парламента ЦАР.

В пятницу, 26 октября, со своей должности был снят теперь бывший глава парламента, мусульманин Карим Мекасуа. 28 октября он заявил, что считает действия тех, кто сместил его с поста, нарушением Конституции ЦАР. Его слова передавало AFP, передает TV5 Monde.



При этом Мекасуа призвал стороны решать конфликт в мирном ключе и не переводить дискуссии в русло конфессиональной вражды. Тем не менее Мекасуа указал на то, что 38 из 41 депутата, проголосовавших за его отставку, были христианами.

Материал дополняется.

