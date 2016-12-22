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СМИ узнали о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионах
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СМИ узнали о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионах
Политика, 02:43
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СМИ узнали о «десанте» политтехнологов и сотрудников Кремля в регионах
Для исследования избираемости губернаторов в регионы России направлен «десант» из сотрудников администрации президента, политтехнологов и членов «Единой России». После проверки будут приняты кадровые решения по многим губернаторам
Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Липецкой области Олегом Королевым в Ново-Огарево (Фото: Михаил Метцель / РИА Новости)

В российские регионы направляется «десант» из сотрудников администрации, «Единой России» и политтехнологов для сбора информации об избираемости губернаторов, которым предстоят выборы в 2019 году, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Исследование решено проводить из-за выборов 9 сентября, победить на которых не смогли четыре губернатора, уточнили собеседники издания.

«​Большинство политтехнологов получили для мониторинга по два региона, на каждый должны потратить ориентировочно по две недели <...>. Евгений Минченко отправится в Забайкалье, Григорий Казанков — в Астраханскую и Волгоградскую области, Олег Матвейчев — в Вологодскую, Дмитрий Орлов — в Челябинскую и Оренбургскую, Павел Данилин — в Ставропольский край и Калмыкию, Глеб Кузнецов — в Санкт-Петербург, в мониторинге будет задействован владелец компании «Крос» Сергей Зверев», — пишет издание.

При этом один из источников рассказал об «установке» Кремля: тот, кто проводит аудит, не должен позже работать в этом регионе.

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Результаты исследования пройдут через многофакторный анализ. «Оцениваться будет абсолютно все», — рассказал один из источников. «Теперь все понимают, что проиграть губернатор может даже без конкуренции. Нужна объективная оценка и текущей обстановки, и тенденций», — пояснил один из них.

Ранее два источника, близких к Кремлю рассказали РБК, что администрации президента обсуждается возможность новых отставок губернаторов весной следующего года. Сейчас отставки проходят по критерию эффективности/неэффективности глав субъектов, весной ротация будет производиться по электоральному принципу — способности глав регионов переизбраться на новый срок, пояснил тогда один из близких к Кремлю источников РБК.

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В 2019 году истекают полномочия у девяти глав регионов. С конца сентября в отставку уже ушли девять губернаторов, у семи из них срок полномочий истекал в следующем году.

Эксперты Центра электоральных практик и Политической экспертной группы в своем недавнем докладе причислили к «двоечникам» по критериям избираемости шесть губернаторов, у которых полномочия истекают в 2019 году и которые пока не ушли в отставку, равно как и не объявили о намерении баллотироваться на новый срок.

Председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский рассказывал РБК, что решение о том, когда именно отставлять главу региона — за год или за полгода до выборов, во многом зависит специфики региона и ситуации в элитах. «Где-то важнее, чтобы человек «зашел» пораньше, взял контроль [над ситуацией], успел выстроить под себя политическую конструкцию, в конце концов, сформировал под себя бюджет региона на следующий год. А где-то можно и даже нужно завести нового врио весной, потому что важнее, чтобы до выборов у новичка продолжался «медовый месяц» [с избирателями]», — пояснял эксперт.

По мнению политтехнолога Григория Казанкова, осенние отставки связаны с решением управленческих задач: регионам нужно дать новый толчок и подходы к развитию, добавить динамики. Он считает, что весенние отставки будут происходить по электоральному критерию — только если человек неизбираем. При этом неизбираемость губернатора необязательно означает, что он неэффективен: «Например, Савченко (губернатор Белгородской области с 1993 года. — РБК) нельзя назвать неэффективным. Но через какое-то время он может стать неизбираемым, если скажется усталость людей». То же самое, по словам Казанкова, можно было сказать об экс-главе Хабаровского края Вячеславе Шпорте, который «был неплохим губернатором, но не смог переизбраться на новый срок». «Не была однозначно плохим губернатором Светлана Орлова, она была активная, принесла во Владимирскую область много денег, но электоральных вариантов [переизбраться], как выяснилось, не было», — констатировал эксперт.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: политтехнологи , Выборы , губернаторы
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