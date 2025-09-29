Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, документ размещен на портале правовых актов.
«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней», — говорится в нем.
Выйти из конвенции в августе предложило правительство, после этого проект о денонсации в Думу внес Путин. 17 сентября соответствующий закон был принят нижней палатой парламента, спустя неделю — верхней, Советом Федерации.
Конвенцию Россия подписала в 1996-м, став членом Совета Европы (СЕ). Через два года она вступила в силу для Москвы. В 2022-м страна вышла из СЕ.
Документ направлен на профилактику пыток в отношении заключенных. Согласно конвенции был создан Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ЕКПП) из числа независимых экспертов, которые получили право посещать тюрьмы и другие места лишения свободы, общаться с задержанными для составления конфиденциальных отчетов и дальнейшей их публикации.
В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорилось, что Россия с 2023 года не представлена в ЕКПП из-за блокировки СЕ процесса избрания нового члена от страны. Комитет игнорировал обращения по вопросу обеспечения российского представительства, несмотря на предусмотренный конвенцией принцип сотрудничества, также было сказано в записке.
Путин в 2021 году, отвечая на вопрос о пытках в российских колониях, говорил, что подобная проблема существует, ведутся расследования, поскольку «это явное преступление». После объявления Россией планов о денонсации конвенции представитель МИДа Мария Захарова подчеркивала, что это решение не нанесет «никакого ущерба» россиянам, так как Москва останется «приверженной своим международным обязательствам в области прав человека».
