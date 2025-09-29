 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Путин денонсировал Европейскую конвенцию по предупреждению пыток

Россия спустя 29 лет после подписания денонсировала конвенцию по предупреждению пыток. Документ направлен на профилактику пыток в отношении заключенных. В законопроекте говорится, что Совет Европы отказался сотрудничать с Москвой
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Рамиль Ситдиков / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал федеральный закон о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток, документ размещен на портале правовых актов.

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней», — говорится в нем.

Выйти из конвенции в августе предложило правительство, после этого проект о денонсации в Думу внес Путин. 17 сентября соответствующий закон был принят нижней палатой парламента, спустя неделю — верхней, Советом Федерации.

Конвенцию Россия подписала в 1996-м, став членом Совета Европы (СЕ). Через два года она вступила в силу для Москвы. В 2022-м страна вышла из СЕ.

Документ направлен на профилактику пыток в отношении заключенных. Согласно конвенции был создан Европейский комитет по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения (ЕКПП) из числа независимых экспертов, которые получили право посещать тюрьмы и другие места лишения свободы, общаться с задержанными для составления конфиденциальных отчетов и дальнейшей их публикации.

ФСБ потребовала проверить адвоката после слов о пытках
Общество
Фото:Илья Московец / URA.RU / Global Look Press

В пояснительной записке к законопроекту о денонсации говорилось, что Россия с 2023 года не представлена в ЕКПП из-за блокировки СЕ процесса избрания нового члена от страны. Комитет игнорировал обращения по вопросу обеспечения российского представительства, несмотря на предусмотренный конвенцией принцип сотрудничества, также было сказано в записке.

Путин в 2021 году, отвечая на вопрос о пытках в российских колониях, говорил, что подобная проблема существует, ведутся расследования, поскольку «это явное преступление». После объявления Россией планов о денонсации конвенции представитель МИДа Мария Захарова подчеркивала, что это решение не нанесет «никакого ущерба» россиянам, так как Москва останется «приверженной своим международным обязательствам в области прав человека».

Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова
Владимир Путин Россия пытки
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
