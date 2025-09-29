 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Калужской области ученому дали 4 года за передачу научных данных США

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press
Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

В Калужской области вынесли приговор бывшему сотруднику научного центра за передачу Национальной лаборатории США характеристики энергетической установки. Он проведет четыре года в колонии общего режима, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по региону.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 189 УК (незаконный экспорт или передача технологий, вооружения или военной техники, в отношении которых установлен экспортный контроль). Максимальное возможное наказание — 12 лет лишения свободы.

По данным следствия, ученый, не имея соответствующей лицензии, передал данные иностранному лицу во время служебной командировки во Франции. В ФСБ уточнили, что эти секретные сведения могли быть использованы при создании оружия массового поражения.

В августе суд арестовал жителя Калининграда за передачу американским спецслужбам сведений о технологиях производства двигателей космических спутников. Возбуждено дело о госизмене, мужчине может грозить пожизненное заключение.

