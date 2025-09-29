США решили усилить свои силы ПВО в Южной Корее беспилотниками MQ-9 Reaper
США впервые развернули в Южной Корее эскадрилью беспилотников MQ-9 Reaper, сообщает The Korea Times со ссылкой на 7-ю армию ВВС США.
Издание отмечает, что прежде такие дроны размещали на ротационной основе, теперь же подразделение будет базироваться на полуострове. Командовать 431-й экспедиционной разведывательной эскадрильей в Кунсане на юго-западном побережье страны будет подполковник Дуглас Слейтер.
«Операции с MQ-9 будут поддерживать американо-корейские приоритеты в области разведки, наблюдения и рекогносцировки во всем Индо-Тихоокеанском регионе, повышая совместные возможности по реагированию на угрозы и возникающие ситуации, одновременно укрепляя наш альянс», — заявили в американских ВВС.
MQ-9 Reaper используются в первую очередь как дроны для наблюдения и разведки, но могут применяться и как ударные (способны нести ракеты Hellfire). Длина дрона — 11 м, размах крыльев — 20 м, вес — 2,2 т без нагрузки. Дальность — 1150 миль (1850 км).
The Korea Times отмечает, что эти БПЛА могут использоваться для наблюдения за КНДР и действиями Китая в Желтом море.
На прошлой неделе стало известно о развертывании в американских силах в Корее (USFK) новой системы ПВО для борьбы с крылатыми ракетами и беспилотниками Indirect Fire Protection Capability (IFPC), призванной выполнять задачи, не входящие в круг функций ПВО малой дальности, систем Patriot и THAAD. На фотографиях Пентагона военные в Южной Корее были сняты вместе с IFPC, которую называют американской версией израильской ПВО «Железный купол».
КНДР не раз называла совместные действия военных США и Южной Корее угрозой своей безопасности. В то же время силы Вашингтона и Сеула регулярно проводят учения по отработке военных угроз, в том числе ядерных, для их своевременного предотвращения.
