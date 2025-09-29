Трамп показал золотые молдинги для «лучшего Овального кабинета». Видео
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social продемонстрировал образцы отделки из золота 999-й пробы для украшения Овального кабинета.
Глава Белого дома показал видео, на котором видно множество золотых элементов декора и настенных молдингов, готовых к установке.
«В Овальном кабинете и Кабинете министров Белого дома использовалось 24-каратное золото высочайшего качества», — написал Трамп.
Он добавил, что мировые лидеры «сходят с ума», когда видят такое «качество и красоту».
«Лучший Овальный кабинет в истории, с точки зрения успеха и внешнего вида!» — заключил президент.
В сентябре у Капитолия появилась золотая статуя Трампа с биткоином в руках — ее высота составила 3,6 м. Создание временной скульптуры профинансировала группа криптоинвесторов.
Статуя появилась в преддверии решения ФРС снизить ключевую ставку на 25 б.п. — до уровня 4–4,25% годовых. Это стало первым снижением ставки с декабря 2024 года.
