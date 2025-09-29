 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Суд обязал Певчих удалить ролик про РФПИ и Дмитриева

РФПИ подал иск против Певчих из-за видеоролика про фонд и его главу Кирилла Дмитриева и потребовал признать озвученные в нем сведения не соответствующими действительности. Суд удовлетворил исковые требования
Мария Певчих
Мария Певчих (Фото: Slaven Vlasic / Getty Images)

Арбитражный суд Москвы опубликовал полный текст решения по иску управляющей компании Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) к главе ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан экстремистской организацией и запрещен в России, также признан иностранным агентом, нежелательной организацией и ликвидирован) Марии Певчих (включена Минюстом в реестр иноагентов). Документ опубликован в судебной картотеке. Резолютивную часть решения объявили в середине сентября.  

РФПИ подал иск к Певчих с требованием признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию сведения из трех фрагментов видеоролика (опубликован в апреле 2025 года) про РФПИ и его главу Кирилла Дмитриева. Речь идет о словах Певчих про финансовую отчетность фонда, доходы и имущество его главы и вхождение компании в капитал «Ростелекома» в 2013 году.

Суд удовлетворил требования РФПИ.

В тексте решения отмечается, что фонд представил «доказательства отправки отчетности в Банк России, в связи с чем содержащееся в тексте монолога и видеозаписи утверждение ответчика о неподаче истцом отчетности не соответствует действительности». Кроме того, суд также получил подтверждение того, что обязанность по декларированию сведений о доходах исполняется Дмитриевым «надлежащим образом». Также суд счел не соответствующими действительности утверждения Певчих о том, что Дмитриев передал инсайдерскую информацию о готовившейся сделке по покупке доли в «Ростелекоме». В документе отмечается, что информация об этой сделке «неоднократно публиковалась в различных СМИ в течение периода подготовки» к ней и «была известна неограниченному кругу лиц».

Таким образом, суд признал все три фрагмента из видео Певчих не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию РФПИ, а также обязал главу ФБК в течение пяти календарных дней удалить видео на YouTube и других площадках и выпустить опровержение. Также инстанция постановила взыскать с Певчих в пользу РФПИ неустойку в размере 75 тыс. руб. за каждый день неисполнения решения после его вступления в законную силу.

