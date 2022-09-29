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КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японии

Минобороны Японии: КНДР запустила две баллистические ракеты
В это время вице-президент США Харрис находилась с визитом в Южной Корее. Это второй запуск за два дня
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Северная Корея запустила две баллистические ракеты в сторону Японии, передает агентство Kyodo. Ракеты упали в море за пределами японской экономической зоны.

КНДР запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря
Политика
Фото:Eugene Hoshiko / AP

Отмечается, что запуск ракет произошел в день визита вице-президента США Камалы Харрис в Южную Корею, где она также посетила демилитаризованную зону на границе с КНДР. Ранее она находилась с официальным визитом в Японии.

Предыдущий запуск произошел накануне. Две ракеты упали в Японском море. Ранее КНДР запускала ракеты в сторону Японии 25 сентября. В ответ Южная Корея начала первые за пять лет совместные военные учения с США.

В четырехдневных учениях, которые стартовали 26 сентября, принимают участие авианосец Ronald Reagan, корейские эсминцы Seoae Ryu Sung-ryong и Munmu the Great с системой управления баллистическими ракетами Aegis, американская атомная подлодка Annapolis и другие корабли. Помимо кораблей в учениях задействованы воздушные силы обеих стран.

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Теги
Тамерлан Гаджиев Тамерлан Гаджиев
КНДР Япония Южная Корея баллистические ракеты
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