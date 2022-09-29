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МВД опровергло данные о предписании иностранным студентам покинуть Россию

В миннистерстве напомннили, что обучение в российском вузе является основанием для легального пребывания на территории России и постановки на миграционный учет
Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

Сообщения, что обучающиеся в России иностранные студенты должны покинуть страну до 12 октября, не соответствует действительности, сообщило МВД. О том, что иностранные студенты должны покинуть Россию до 12 октября, написал, например, портал Turkmen.news.

«Размещенная в сети Интернет информация, что иностранные студенты, обучающиеся в российских вузах, должны покинуть территорию страны после 12 октября, не соответствует действительности», — говорится в публикации.

Ведомство пояснило, что с 13 октября прекращает действовать временная приостановка нормы, обязывающей иностранных граждан становиться на учет по месту пребывания.

С 12 октября «лицам, не имеющим действительных документов для дальнейшего законного пребывания на территории Российской Федерации, необходимо до наступления указанной даты обратиться в территориальный орган МВД России по месту нахождения с целью урегулирования своего правового статуса», — говорится в сообщении МВД.

Также ведомство уточнило, что граждане Донецкой народной республики, Луганской народной республики и Украины имеют право находится в России без ограничения срока временного пребывания в соответствии с указом президента от 27 августа №585.

Требование урегулировать свой правовой статус не распространяется на тех иностранных граждан, у которых есть разрешительные документы на ведение трудовой деятельности, визы, трудовые либо гражданско-правовые договоры государств ЕАЭС, и на лиц, которые учатся в российских образовательных учреждениях.

17 августа, прекратили действие аналогичные временные меры, которые действовали в отношении граждан Белоруссии и Казахстана, а 3 сентября — которые позволяли находиться в России без регистрации гражданам Армении и Киргизии, поясняла Евразийская экономическая комиссия. Чтобы оставаться в России легально, гражданам этих стран рекомендовали продлить миграционный учет.

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