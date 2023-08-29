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Умерла сенатор от Вологодской области Елена Авдеева

Авдеева заняла пост сенатора в 2019 году, до этого была мэром Череповца. По словам вологодского губернатора Кувшинникова, она умерла после продолжительной болезни. Ей было 55 лет

На 56-м году жизни умерла сенатор от исполнительной власти Вологодской области Елена Авдеева, сообщил губернатор Олег Кувшинников.

«После продолжительной болезни не стало Елены Осиповны Авдеевой, нашего Сенатора в Совете Федерации, бывшего мэра Череповца», — написал он.

Гражданская панихида пройдет 31 августа в Череповце, а отпевание — 1 сентября в Ново-Леушинском Иоанно-Предтеченском женском монастыре в селе Мякса под Череповцом, добавил Кувшинников.

Авдеева родилась 19 июля 1968 года в Череповце. Училась в Ленинградском финансовом техникуме и в Санкт-Петербургском университете экономики и финансов. Карьеру начала в 1987-м году как старший налоговый ревизор-инспектор налоговой инспекции финансового отдела Череповецкого райисполкома. В налоговых органах работала до 2005 года.

В 2006-м начала работу в мэрии Череповца, которую в это время возглавлял Кувшинников. Она руководила управлением городской экономики и торговли.

Материал дополняется.

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