Минобороны заявило об уничтожении двух Су-25 Вооруженных сил Украины

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 августа
EUR ЦБ: 59,88 (+0,28) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Курс доллара на 27 августа
USD ЦБ: 60,09 (+0,32) Инвестиции, 26 авг, 15:53
Связанные с туроператорами авиакомпании потеряли почти 40% самолетов Бизнес, 13:32
«Простите, мы облажались»: как финансовая некомпетентность губит стартапы Pro, 13:32
Binance приостановит ввод и вывод токенов сети Ethereum 31 августа Крипто, 13:30
Власти сообщили о сохранении проверки температуры на входе в школы Общество, 13:25
Как бороться с лудоманией на средства операторов игорного бизнеса Партнерский проект, 13:16
Цены на газ в Европе упали почти на 20% на фоне быстрого роста запасов Инвестиции, 13:12
Сыр, пир и СТМ: как в Татарстане делают сыр для крупного ретейла Новая экономика, 13:04
Головин оценил матч против Месси и Мбаппе словами «они такие же люди» Спорт, 13:04
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Российский призер ОИ по велотреку отказался менять гражданство Спорт, 12:59
Военная операция на Украине. Главное Политика, 12:57
Чем виноваты пассажиры в «пьяном» ДТП Партнерский проект, 12:54
Путин посетит Калининград 1 сентября Политика, 12:54
Песков увидел в словах генсека НАТО планы противостоять России в Арктике Политика, 12:52
Якутский чиновник попрыгал на батуте при проверке набережной. Видео Общество, 12:49
Военная операция на Украине ,  

Минобороны заявило об уничтожении двух Су-25 Вооруженных сил Украины

В Запорожской области и в ДНР сбили два украинских самолета Су-25, сообщило Минобороны. Также за сутки были сбиты шесть беспилотников в Херсонской и Запорожской областях

Video

Два украинских штурмовика Су-25 были сбиты в Запорожской области и в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

«Сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой народной республики», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что ВКС России из высокоточного оружия обстреляли пункт управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки в Херсонской области. В результате этих обстрелов ликвидировали до 70 украинских военных и 14 единиц специальной автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях спецоперации на Украине только на основании российских официальных источников.

В районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области из высокоточного оружия наземного базирования обстреляли пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (оба признаны террористическими организациями и запрещены в России), указывает ведомство.

В результате этих обстрелов были уничтожены более ста человек, а также 20 единиц военной техники и более 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.

Читайте на РБК Pro
Pro
Как превратиться из управленца в лидера: советы профессора Гарварда
Саммари
Pro
В России остро не хватает 1С-специалистов: где их можно взять
Прогнозы
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro x The Economist
Фото: Feng Li - Pool / Getty Images Вместо Alibaba: какие компании теперь процветают в Китае — The Economist
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock В России почти искоренили СМС-спам. Как это удалось
Статьи
Pro
В погоне за счастьем: почему сильная мотивация приводит к провалам
Исследования
Pro
Фото: Wikimedia Commons «Ощущение всемогущества»: миллиардер Игорь Рыбаков — о пользе спорта
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Простите, мы облажались»: как финансовая некомпетентность губит стартапы
Инструкции

Также Минобороны сообщило об обстрелах позиций ВСУ в районе Артёмовска в ДНР и сбитых в Запорожье и Херсонской области беспилотниках.

«Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, производства США, в районе Новой Каховки в Херсонской области», — уточнило ведомство.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 276 самолетов, 148 вертолетов, 370 зенитных ракетных комплексов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5126 единиц специальной военной автомобильной техники.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минобороны Су-25 Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило о сбитом беспилотнике у Запорожской АЭС
Политика
Минобороны России обвинило ВСУ в обстрелах Запорожской АЭС
Политика
Минобороны раскрыло детали учений «Восток-2022»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter