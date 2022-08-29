Минобороны заявило об уничтожении двух Су-25 Вооруженных сил Украины

В Запорожской области и в ДНР сбили два украинских самолета Су-25, сообщило Минобороны. Также за сутки были сбиты шесть беспилотников в Херсонской и Запорожской областях

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Два украинских штурмовика Су-25 были сбиты в Запорожской области и в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны.

«Сбиты два самолета Су-25 Воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой народной республики», — сказал официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

В ведомстве добавили, что ВКС России из высокоточного оружия обстреляли пункт управления воздушного командования «Восток» в районе Днепропетровска, а также склад ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады в районе Нововоронцовки в Херсонской области. В результате этих обстрелов ликвидировали до 70 украинских военных и 14 единиц специальной автомобильной техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях спецоперации на Украине только на основании российских официальных источников.

В районе населенного пункта Марганец Днепропетровской области из высокоточного оружия наземного базирования обстреляли пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований «Айдар» и «Азов» (оба признаны террористическими организациями и запрещены в России), указывает ведомство.

В результате этих обстрелов были уничтожены более ста человек, а также 20 единиц военной техники и более 3 тыс. реактивных снарядов для систем залпового огня.

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Также Минобороны сообщило об обстрелах позиций ВСУ в районе Артёмовска в ДНР и сбитых в Запорожье и Херсонской области беспилотниках.

«Кроме того, перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и 21 снаряд реактивных систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, производства США, в районе Новой Каховки в Херсонской области», — уточнило ведомство.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 276 самолетов, 148 вертолетов, 370 зенитных ракетных комплексов, 1832 беспилотных летательных аппарата, 4408 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3354 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 5126 единиц специальной военной автомобильной техники.