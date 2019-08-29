Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна

По словам менеджера музыканта, афиши демонтированы со всех билбордов в Москве. Представитель музыканта называет это цензурой. Рекламное агентство Gallery заявило РБК, что с ними дизайн афиш никто не согласовывал

Рэпер Фейс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

С улиц Москвы демонтировали афиши ноябрьского концерта участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа репера Фейса. Об этом представители музыканта сообщили Би-би-си, информацию подтвердил РБК менеджер рэпера Богдан Дремин.

«Демонтаж афиш мы считаем цензурой. Нам кажется, что определяющим фактором в данном случае является эстетика, в которой выполнены данные афиши, которая, впрочем, ничего не нарушает», — сказал Дремин РБК. Также представитель музыканта отметил, что пока к нему не поступало никаких предложений со стороны мэрии об изменении дизайна афиш.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента СМИ и рекламы Москвы.

Фото: face / VK

В беседе с Би-би-си Дремин сообщил, что на первом варианте афиш был российский флаг, очертания церкви и Кремля. Однако, уточнил он, агентства отказались брать такой вариант, назвав причиной «использование государственной символики в контексте, показывающем неуважение к власти». В итоге на исправленном варианте московской афиши был вид многоэтажек на заднем плане, рэпер в пиджаке и галстуке и с татуировки на лице на первом плане и слоган «Приходи или проиграешь».