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ФосАгро ₽3 218,43 (+30,04%) прогноз Фридом Финанс к 28.08.20 Купить
Лента ₽265,65 (+20,97%) прогноз Sberbank Investment Research к 28.08.20 Купить
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Представители рэпера Фейса заявили о демонтаже афиш из-за дизайна
По словам менеджера музыканта, афиши демонтированы со всех билбордов в Москве. Представитель музыканта называет это цензурой. Рекламное агентство Gallery заявило РБК, что с ними дизайн афиш никто не согласовывал
Рэпер Фейс (Фото: Андрей Любимов / РБК)

С улиц Москвы демонтировали афиши ноябрьского концерта участвовавшего в митинге на проспекте Сахарова 10 августа репера Фейса. Об этом представители музыканта сообщили Би-би-си, информацию подтвердил РБК менеджер рэпера Богдан Дремин.

«Демонтаж афиш мы считаем цензурой. Нам кажется, что определяющим фактором в данном случае является эстетика, в которой выполнены данные афиши, которая, впрочем, ничего не нарушает», — сказал Дремин РБК. Также представитель музыканта отметил, что пока к нему не поступало никаких предложений со стороны мэрии об изменении дизайна афиш.

РБК направил запрос в пресс-службу департамента СМИ и рекламы Москвы.

Фото: face / VK

В беседе с Би-би-си Дремин сообщил, что на первом варианте афиш был российский флаг, очертания церкви и Кремля. Однако, уточнил он, агентства отказались брать такой вариант, назвав причиной «использование государственной символики в контексте, показывающем неуважение к власти». В итоге на исправленном варианте московской афиши был вид многоэтажек на заднем плане, рэпер в пиджаке и галстуке и с татуировки на лице на первом плане и слоган «Приходи или проиграешь».

По словам Дремина, которые приводит Би-би-си, оператор наружной рекламы Russ Outdoor прислал им информационное письмо, в котором объяснил, что им «начали поступать претензии к изображению на постере». В рекламном агентстве Gallery, как сообщили Би-би-си представитель музыканта, им заявили, что отказ в размещении связан с «опасениями звонков сверху».

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Задержания после акции в Москве. Фоторепортаж

Гендиректор рекламного агентства Gallery Мария Комарова сообщила РБК, что никакие рекламные афиши Фейса в мае никто с ними не согласовывал. «Никаких комментариев об отказе со ссылкой на «опасения звонков сверху» мы не давали. Поэтому комментировать заявления организаторов концерта я не могу», — сказала она.

Авторы: Мария Бондаренко, Сергей Соболев
Теги: наружная реклама, музыка, рэпер
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