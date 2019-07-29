Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма

Отказы в визе жителям Крыма — это дискриминация по политическому признаку, которая нарушает неотъемлемое право на передвижение, считают российские дипломаты

Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Посольство России в Великобритании прокомментировало случаи с отказом в выдаче британских виз жителям Крыма и назвала это дискриминацией по политическому признаку. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

В посольстве указали, что эти действия считают «нарушением личных прав российских граждан», которые живут в Крыму, в том числе их права на свободу передвижения. Так в представительстве ответили на вопрос о «визовой дискриминации» жителей Крыма и Севастополя.

Такие действия «идут вразрез» с международными стандартами прав человека, которые защищаются в Европе, и нарушают нормативные акты Евросоюза и ОБСЕ, указали в дипмиссии.

Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума. Ранее о проблемах с выдачей виз жителям Крыма не сообщалось.

В середине июля стало известно о том, что британские власти отказали в визе представителю российского МИДа, который хотел приехать в Соединенное Королевство для участия в конференции по свободе СМИ. На мероприятие он предварительно аккредитовался, однако визу в итоге не получил.