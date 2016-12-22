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Организаторы митинга против пенсионной реформы сообщили о задержаниях
Политика, 21:22
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Организаторы митинга против пенсионной реформы сообщили о задержаниях
В Либертарианской партии сообщили, что после акции на проспекте Академика Сахарова были задержаны ее лидер Сергей Бойко и еще три человека. Вечером всех четверых отпустили из ОВД «Красносельское»
Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Как рассказал РБК сам Бойко, задержанных доставили в ОВД «Красносельское». По данным пресс-секретаря Либертарианской партии Софии Блейд, помимо Бойко полиция задержала журналиста Sota Vision Ивана Егорова, координатора московского штаба оппозиционера Алексея Навального Олега Степанова и ведущего митинга Михаила Чичикова.

«Нас [задержали] по ч. 1 ст. 20.2 КоАП РФ (нарушение организатором публичного мероприятия установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. — РБК)», — пояснил Бойко, говоря о себе и Чичикове. По его словам, Егоров и Степанов были задержаны по ч. 2 той же статьи.

К 20:15 всех задержанных отпустили, сообщил РБК позднее Олег Степанов.

Митинг на проспекте Академика Сахарова был согласован с мэрией Москвы. В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили РБК, что пока не обладают информацией о задержаниях. Оперативно связаться с ОВД «Красносельское» РБК не удалось.

Как сообщали РБК в столичном главке МВД, в акции приняли участие 2,5 тыс. человек. В свою очередь, координатор проекта «Белый счетчик» Дмитрий Ионов рассказал РБК, что на митинг к 14:30 собрались 4,3 тыс. человек.

Накануне, 28 июля, также на проспекте Академика Сахарова прошла согласованная протестная акция против пенсионной реформы, организованная КПРФ. Тогда митинг получился более массовым: МВД сообщали о 6,5 тыс. участников, а «Белый счетчик» — более чем о 12 тыс. митингующих.

Законопроект о повышении пенсионного возраста прошел в Госдуме первое чтение 19 июля. Правительство предлагает повышать пенсионный возраст для мужчин и женщин до 65 и 63 лет соответственно. При этом повышение, по версии депутатов, будет происходить постепенно в течение переходного периода, который продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин.

Автор: Мария Кокорева.
Теги: задержание , митинг , пенсионная реформа
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