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Политика ,  
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Закс Петербурга разрешил губернатору избираться без ограничения сроков

Депутаты окончательно приняли поправки, вносящие изменения в устав региона. Кроме поправки об избрании губернатора, также принята такая, по которой депутаты лишились права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов
Здание Законодательного собрания Санкт-Петербура
Здание Законодательного собрания Санкт-Петербура (Фото: Замир Усманов / ТАСС)

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли поправки в устав региона, сообщил в своем Telegram-канале спикер собрания Александр Бельский.

Как пишет «Фонтанка», среди поправок — та, которая разрешает губернатору Петербурга быть избранным неограниченное число раз. Это подтверждает и портал ЗакС.ру со ссылкой на своего корреспондента. Сейчас в уставе Петербурга содержится положение, что один и тот же человек не может занимать пост главы региона более двух сроков подряд.

Кроме того, пишет Бельский, с новыми поправками депутаты получили право совещательного голоса на заседаниях правительства Санкт-Петербурга, Законодательное собрание получило право выразить недоверие губернатору «в критических случаях», парламент лишился права согласовывать кандидатуры вице-губернаторов.

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Политика
Александр&nbsp;Бельский

По данным «Фонтанки», поправки были приняты почти единогласно, против высказались только три депутата, в том числе представители фракции «Яблоко» Александр Шишлов и Борис Вишневский.

Газета еще в начале июня писала, что Вишневский выступал против поправок, утверждая, что они фактически создают единую вертикаль и делают зависимыми депутатов. Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду» Михаил Амосов заявлял, что поправки были внесены «кулуарно», тогда как процесс написания устава был максимально публичным.

«Фонтанка» также сообщала, что внесение изменений в устав Санкт-Петербурга инициировали губернатор Александр Беглов и глава комитета по законодательству Всеволод Беликов.

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Александр Беглов с октября 2018 года временно исполнял обязанности губернатора после того, как Георгий Полтавченко покинул пост и перешел в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). В сентябре 2019 года он победил на выборах и полноценно вступил в должность. Согласно законодательству, губернатор избирается на пять лет.

Авторы
Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Санкт-Петербург Законодательное собрание губернаторы

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