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Россия не вошла в экспертный список супердержав АТР
Эксперты аналитического центра Lowy Institute составили рейтинг стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Россия с большим отрывом уступила США и Китаю, так как не обладает обширными экономическими связями со странами в регионе
Фото: Владислав Шатило / РБК

Россия заняла пятое место в рейтинге стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), подготовленном базирующимся в Сиднее аналитическим центром Lowy Institute. Результаты исследования были представлены 29 мая в Школе государственного управления Ли Куан Ю в Сингапуре.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие факторы, как экономические показатели страны (размер экономики, уровень технологического развития и т.д.), военный потенциал (военные расходы, качество вооружения и т.д.), устойчивость (стабильность институтов, уровень геополитической безопасности, запас ресурсов), дипломатический вес, а также степень экономического и военного влияния.

Самой влиятельной страной в регионе были признаны США, их рейтинг составил 84,5. Второе место занял Китай с показателем 75,9, третье — Япония (42,5), четвертое — Индия (41). Показатель России составил 35,4 — на 2,1 пункта выше, чем по итогам предыдущего рейтинга Lowy Institute, опубликованного в 2018 году. Таким образом, Россия опередила Южную Корею (32,7), Австралию (31,3) и Сингапур (27,9). Всего в рейтинг вошло 25 стран, последние два места в нем заняли Монголия (6,2) и Непал (4,7).

Как указали эксперты, страна, имеющая рейтинг от 40 и выше, является крупной державой, а страны с рейтингом 70 и выше — супердержавами. Россию аналитики сочли «средней».

Самый высокий балл Москва получила в сфере устойчивости. По этому показателю она заняла второе место, уступив только США. Как отметили эксперты Lowy Institute, такой результат — следствие наличия у России большого запаса природных ресурсов и масштабного ядерного арсенала. Россия, чей Тихоокеанский флот размещен во Владивостоке, также стала третьей по военной мощи. Более мощными силами располагают только США и Китай.

По сравнению с 2018 годом Россия улучшила свои показатели в рейтинге культурного влияния. Если в прошлом году Москва находилась на 11-м месте по данному показателю, в этом году она заняла десятое место. Эксперты объяснили это ростом популярности в АТР российских телеканалов, направленных на международную аудиторию.

Главная уязвимость России — слабый уровень ее экономического сотрудничества в регионе. В списке стран с самыми развитыми экономическими связями Россия заняла 15-ю строчку. Аналитики объяснили это «недостаточно развитыми торговыми и инвестиционными связями со странами региона».

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: АТР, Азиатско-Тихоокеанский регион, эксперты, Россия - США, Россия - Китай
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