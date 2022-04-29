Парламент Гагаузской автономии Молдавии разрешил георгиевскую ленту

Вопрос о запрете георгиевской ленты в Молдавии политизирован, заявили авторы принятого парламентом Гагаузии законопроекта. Ранее в республике запретили использовать и носить георгиевскую ленту и символы Z и V

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Народное собрание Гагаузии (НСГ) одобрило законопроект, разрешающий использование георгиевской ленты на территории автономии вопреки запрету властей Молдавии, сообщил NewsMaker.

В законопроекте говорится, что на территории Гагаузии «разрешается беспрепятственно изготавливать, хранить и носить символы Великой Победы 9 мая 1945 года — георгиевские ленты, красные флаги Победы».

Теперь его должна утвердить башкан (глава) автономии Ирина Влах.

Автор законопроекта — депутат НСГ от фракции «Голос Гагаузии» Сергей Чимпоеш. По его словам, вопрос о запрете георгиевской ленты в Молдавии политизирован, он «ввел раскол в общество». «Наши коллеги в парламенте [Молдавии] допустили очень серьезную идеологическую ошибку. Они уронили свой авторитет и сплотили своих политических оппонентов. Нельзя посягать на память, она не покупается и не продается», — заявил Чимпоеш.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии. У нее есть своя конституция — Устав, президент — башкан, законодательный орган — Народное собрание и столица — Комрат. В отличие от остальной Молдавии, где установлен один государственный язык, здесь их три: гагаузский, молдавский и русский. В 2019 году в Гагаузии президентом была переизбрана Влах, которая является сторонницей сближения автономии с Россией.

Парламент Молдавии одобрил запрет на ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию символов Z и V 14 апреля, позже закон подписала президент Майя Санду. За нарушение запрета гражданам грозит штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 17,5 тыс. до 35 тыс. руб. по курсу на 29 апреля) или 30–60 часов общественных работ. Для юридических лиц штраф будет выше — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (до 70 тыс. руб.).

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Как заявила Санду, символы «меняют свое значение в зависимости от контекста, от реальности». «Спекуляции на Победе 1945 года для пропаганды военной агрессии против Украины — оскорбление памяти наших родителей, бабушек и дедушек, которые отдали свои жизни за то, чтобы мы жили в мире. Сохранять этот мир было нашим долгом», — сказала она. Президент добавила, что «люди по-прежнему смогут почтить память героев, сражавшихся во Второй мировой войне», празднование 9 Мая в Молдавии не запрещается.

В российском МИДе, комментируя запрет георгиевской ленты, заявили, что действия Молдавии не соответствуют ее заявлениям о приверженности нейтральному статусу и партнерству с Россией. В МИД Молдавии на это попросили Москву «воздержаться от вмешательства во внутренние и демократические процессы» в стране.