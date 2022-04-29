В Вашингтоне связали нападение на Муратова с российской разведкой
Нападение в поезде на главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова организовала российская разведка, сообщили The Washington Post и The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.
«Соединенные Штаты могут подтвердить, что российская разведка организовала атаку 7 апреля на главного редактора «Новой газеты», в ходе которой его облили краcной краской, содержащей ацетон», — заявил WP американский чиновник. Он не уточнил, на основании чего США пришли к такому выводу.
Выводы Вашингтона, согласно которым нападавший работал на российские спецслужбы, основаны «на разных источниках», но не связаны с расследованием самого издания, отмечает NYT.
Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в разговоре с РБК не стала комментировать версию о причастности спецслужб и заявила о необходимости завести дело. «Мы нападавших установили, что мешает МВД — непонятно. Тогда бы и узнали, причастна [разведка] или нет», — сказала Прусенкова.
«Дело не возбуждено, нападавшие не задержаны. Хотя редакция «Новой газеты» установила их личности за сутки. Это пока все», — заявил РБК Дмитрий Муратов.
Нападение на Муратова произошло 7 апреля в поезде, готовящемся отправиться из Москвы в Самару. Муратов опубликовал фотографии, на которых видно, что его голова и футболка облиты красной краской, также она разлита на столике и подушке в купе. По словам главреда, нападавший выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!» Журналист получил химические ожоги глаз.
В полиции позднее рассказали, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках зашли в вагон под видом провожавших. Один из них напал на Муратова, после чего оба выбежали на платформу и скрылись. На следующий день столичная полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины. Telegram-канал Baza писал, что задержанный — бывший офицер Ракетных войск Илья Марковец, второй мужчина — участник боевых действий в Чечне Николай Трифонов.
О возбуждении уголовного дела из-за нападения на журналиста власти пока не объявляли. 14 апреля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что открытие дела является вопросом ближайшего времени, в МВД в действиях злоумышленников усматривают признаки хулиганства, но пока ведется проверка.
«Новая газета», приостановившая работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора, сообщила, что, когда один из пассажиров напал на Муратова, второй снимал акцию на телефон через окно.
Издание сообщило, что видео с места нападения появилось в канале «Союз Z Десантников» (позднее изменил название на «СоюZ десантников»), позднее ролик удалили. Председатель центрального правления Союза десантников России Валерий Юрьев в разговоре с «МК» назвал нападавших «какими-то ряжеными» и подчеркнул, что организация не пользуется «хулиганскими методами борьбы с оппонентами». Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов назвал нападение на Муратова «покушением» и заявил, что десантники не действуют исподтишка и не способны «на пакости подобного рода».
Муратов является одним из сооснователей «Новой газеты», он занимает пост ее главного редактора с 1995 года (с перерывом с 2017 по 2019 год). Нобелевскую премию мира он получил в прошлом году за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».