В Вашингтоне связали нападение на Муратова с российской разведкой

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 75,31 (-0,61) Инвестиции, 08:02
Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 72,3 (-0,58) Инвестиции, 08:02
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:33
Как защитить бизнес от кибератак при дефиците оборудования РБК и МегаФон, 11:29
Как увеличение оборонных расходов влияет на экономику — The Economist Pro, 11:27
У «М.Видео» сменился гендиректор Бизнес, 11:26
Виктория Азаренко назвала бессмысленным отстранение россиян от Уимблдона Спорт, 11:24
ЦИАН назвал районы Москвы с наибольшим ростом цен на новостройки Недвижимость, 11:19
РПЛ назвала лучшего футболиста лиги в апреле Спорт, 11:12
В Панаме разрешили платить налоги криптовалютой Крипто, 11:07
Билеты без переплаты: нетривиальный сервис организации деловых поездок РБК и Trivio, 11:04
Акции Amazon обвалились на 9% после первого за 7 лет квартального убытка Инвестиции, 10:58
Австрийский партнер «Газпрома» списал €1 млрд из-за «Северного потока-2» Бизнес, 10:55
Почему сейчас недостаточно быть только бенефициаром импортозамещения Pro, 10:49
Рекордсмен НХЛ по силовым приемам объявил о завершении карьеры Спорт, 10:48
Минобороны сообщило об уничтожении корпусов завода «Артем» в Киеве Общество, 10:47
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Политика ,  
0 

В Вашингтоне связали нападение на Муратова с российской разведкой

NYT и WP пишут, что такие выводы американские спецслужбы сделали на основании разных источников. «Новая газета» требует завести уголовное дело из-за нападения, которое произошло еще 7 апреля
Дмитрий Муратов после нападения
Дмитрий Муратов после нападения (Фото: novgaz / VK)

Нападение в поезде на главного редактора «Новой газеты», нобелевского лауреата Дмитрия Муратова организовала российская разведка, сообщили The Washington Post и The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников.

«Соединенные Штаты могут подтвердить, что российская разведка организовала атаку 7 апреля на главного редактора «Новой газеты», в ходе которой его облили краcной краской, содержащей ацетон», — заявил WP американский чиновник. Он не уточнил, на основании чего США пришли к такому выводу.

Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили краской в поезде
Политика

Выводы Вашингтона, согласно которым нападавший работал на российские спецслужбы, основаны «на разных источниках», но не связаны с расследованием самого издания, отмечает NYT.

Пресс-секретарь «Новой газеты» Надежда Прусенкова в разговоре с РБК не стала комментировать версию о причастности спецслужб и заявила о необходимости завести дело. «Мы нападавших установили, что мешает МВД — непонятно. Тогда бы и узнали, причастна [разведка] или нет», — сказала Прусенкова.

«Дело не возбуждено, нападавшие не задержаны. Хотя редакция «Новой газеты» установила их личности за сутки. Это пока все», — заявил РБК Дмитрий Муратов.

Нападение на Муратова произошло 7 апреля в поезде, готовящемся отправиться из Москвы в Самару. Муратов опубликовал фотографии, на которых видно, что его голова и футболка облиты красной краской, также она разлита на столике и подушке в купе. По словам главреда, нападавший выкрикнул: «Вот тебе за наших пацанов!» Журналист получил химические ожоги глаз.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Mosa'ab Elshamy / AP Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах
Инструкции
Pro
Фото: David McNew / Getty Images Вы лишились важных поставщиков из-за санкций. Как их заменить
Инструкции
Pro
Фото: Sebastiaan Stam / Unsplash Как обхитрить троллей и зловредных конкурентов. Отражаем атаку в соцсети
Инструкции
Pro
Не идти за толпой: выгодно ли сейчас вкладываться в краудлендинг
Статьи
Pro
Фото: Rick Bowmer / AP 4 важных урока кризисных лет для управленца: пора их выучить
Статьи
Pro
Может ли российская «дочка» ослушаться «материнского» запрета на работу
Статьи
Pro
Фото: Виталий Невар / ТАСС Инфляция в России показывает рекорды. Что ожидать дальше
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Что стало с экономикой Ирана после санкций: 8 показательных графиков
Статьи

В полиции позднее рассказали, что во время посадки пассажиров в поезд на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках зашли в вагон под видом провожавших. Один из них напал на Муратова, после чего оба выбежали на платформу и скрылись. На следующий день столичная полиция сообщила о задержании 36-летнего мужчины. Telegram-канал Baza писал, что задержанный — бывший офицер Ракетных войск Илья Марковец, второй мужчина — участник боевых действий в Чечне Николай Трифонов.

О возбуждении уголовного дела из-за нападения на журналиста власти пока не объявляли. 14 апреля глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что открытие дела является вопросом ближайшего времени, в МВД в действиях злоумышленников усматривают признаки хулиганства, но пока ведется проверка.

«Новая газета», приостановившая работу в конце марта после второго предупреждения от Роскомнадзора, сообщила, что, когда один из пассажиров напал на Муратова, второй снимал акцию на телефон через окно.

Издание сообщило, что видео с места нападения появилось в канале «Союз Z Десантников» (позднее изменил название на «СоюZ десантников»), позднее ролик удалили. Председатель центрального правления Союза десантников России Валерий Юрьев в разговоре с «МК» назвал нападавших «какими-то ряжеными» и подчеркнул, что организация не пользуется «хулиганскими методами борьбы с оппонентами». Депутат Госдумы, бывший командующий Воздушно-десантными войсками Владимир Шаманов назвал нападение на Муратова «покушением» и заявил, что десантники не действуют исподтишка и не способны «на пакости подобного рода».

Муратов является одним из сооснователей «Новой газеты», он занимает пост ее главного редактора с 1995 года (с перерывом с 2017 по 2019 год). Нобелевскую премию мира он получил в прошлом году за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира».

Материалы к статье
Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Юлия Выродова Юлия Выродова
Дмитрий Муратов разведка США Россия журналисты «Новая газета» СМИ
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Госдуме заявили о скором возбуждении дела из-за нападения на Муратова
Политика
Главреда «Новой газеты» Дмитрия Муратова облили краской в поезде
Политика
Полиция Москвы задержала напавшего на главреда «Новой газеты»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter