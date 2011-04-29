Рокировка в Роскосмосе: главу агентства заменили замминистром обороны

Премьер-министр России Владимир Путин распорядился уволить главу Роскосмоса и назначить на его место экс-замминистра обороны Владимира Поповкина.

В пресс-службе правительства РФ отметили, что А.Перминов был отправлен в отставку с поста руководителя Федерального космического агентства в связи с достижением им предельного возраста службы.

Ранее сегодня президент России Дмитрий Медведев уволил В.Поповкина с должности заместителя министра обороны РФ в связи с переходом на другую работу.

Отметим, что 65-летний А.Перминов руководил Роскосмосом с 2004г. Ранее он возглавлял космические войска России. Отметим, что СМИ уже несколько раз "увольняли" чиновника, однако всякий раз слухи о его отставке не подтверждались.

Последний раз журналисты пророчили скорый уход А.Перминова со своего поста в декабре 2010г., когда в Кремле выразили недоумение его реакцией на падение в океан сразу трех спутников навигационной системы ГЛОНАСС. Руководитель Роскосмоса тогда заявил, что "никакой катастрофы не произошло".