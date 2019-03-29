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Порошенко заявил о прослушке Москвой переговоров президентов Украины
Президент Украины заявил, что ранее Россия могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи. С 2014 год Порошенко ведет переговоры из комнаты с защищенной связью, указал он
Фото: Николай Лазаренко / ТАСС

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что до 2014 года Москва могла прослушивать телефонные разговоры украинских лидеров, которые велись по конфиденциальной связи. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Разговоры с Беларусью, Казахстаном, разговоры с государствами — членами СНГ или теми, кто вышли из него. И если была установлена конфиденциальная связь советского образца, — она перехватывается и распечатывается Москвой», — сказал Порошенко.

Он отметил, что в настоящее время ведет переговоры из специальной ситуативной комнаты, в которой установлено оборудование, обеспечивающее ему защищенную связь. Ею он пользуется для переговоров со штаб-квартирой НАТО, с Госдепом США и лидерами других государств.

В январе 2018 года бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж (занимал пост с 2005 по 2010 годы) утверждал, что на Украине нет мощных средств защиты от прослушки даже первых лиц государства. Он допустил, что прослушкой могут заниматься в том числе российские спецслужбы. 

Автор: Александра Федотова
Теги: Петр Порошенко, Москва, переговоры
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