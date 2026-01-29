 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Российские войска заняли Белую Березу

Сюжет
Военная операция на Украине
Российские подразделения расширили зону контроля в Сумской области
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Подразделения группировки «Север» заняли населенный пункт Белая Береза в Сумской области, сообщает Минобороны.

Расположенное в Шосткинском районе небольшое село находится примерно в двух километрах от границы с Курской областью. Рядом находится Комаровка, которую российские войска заняли 14 января.

Минобороны сообщило, что за последние сутки в зоне военной операции произошли следующие события:

  • подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям трех украинских бригад в районах населенных пунктов Пролетарское, Кондратовка, Графское, Революционное, Волчанские Хутора;
  • подразделения группировки «Запад» нанесли удары по позициям пяти бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Кутьковка, Ковшаровка, Глушковка, Яровая, Дробышево, Ильичевка, Коровий Яр;
  • подразделения группировки «Юг» нанесли удары по позициям четырех бригад в районах населенных пунктов Алексеево-Дружковка, Миньковка, Степановка, Константиновка;
  • подразделения группировки «Центр» нанесли удары по позициям шести бригад и штурмового полка в районах населенных пунктов Шевченко, Новогригоровка, Белозерское, Белицкое, Новоалександровка, Кутузовка, Гришино, Торское, Райское;
  • подразделения группировки «Восток» нанесли удары по позициям четырех бригад и трех штурмовых полков в районах населенных пунктов Зарница, Барвиновка, Любицкое, Верхняя Терса, Долинка, Комсомольское;
  • подразделения группировки «Днепр» нанесли удары по позициям двух бригад в районах населенных пунктов Веселянка, Садовое.

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили более чем в 1150 человек. Среди уничтоженной техники в сводке упоминается в том числе один танк, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град».

Авторы
Теги
Артем Филипенок Артем Филипенок
Минобороны Сумская область
