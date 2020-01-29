Экс-глава СНБО Украины сообщил о попытках договориться с США

По словам Александра Данилюка, больше всего он доверял в администрации Дональда Трампа Джону Болтону, с которым почти договорился о помощи Украине

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Бывший глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк рассказал в интервью изданию Daily Beast, что летом прошлого года он пытался заключить соглашение о полномасштабном сотрудничестве с США, а его главным партнером на переговорах был бывший советник Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам украинского политика, Болтон был единственным представителем американской администрации, которому он доверял в вопросе дальнейшего расширения связей между Киевом и Вашингтоном. Как отметил Данилюк, еще в июле речь шла о создании «дорожной карты», которая включала не только аспекты военного сотрудничества, но и возможные поставки природного газа из США на Украину. По его словам, проект соглашения был полностью поддержан президентом Владимиром Зеленским.

Однако Данилюк признает, что заключить соглашение не удалось в том числе из-за звонка посла США в Европейском Союзе Гордона Сондлэнда, который заявил о желании Трампа возобновить расследование на Украине деятельности сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Вскоре после этого Болтон отказался от дальнейших переговоров.

Как отметил Данилюк, затем он пытался контактировать с Болтоном, чтобы организовать личную встречу Зеленского с Трампом. Однако начатое в США расследование относительно «дела Байдена» «ясно дало нам понять, что нам не следует ввязываться в эту схватку», - сказал Данилюк. «Если бы мы оказались втянуты во внутриполитический процесс в США, это только навредило бы Украине. Если есть что-то, что нарушает американские законы, то пусть сами США с этим вопросом и разбираются», - добавил он.

Данилюк также сообщил, что о решении США заморозить военную помощь Украине узнал из статьи в издании Politico 28 августа прошлого года. «Я был действительно удивлен, потому что до этого долго разговаривал с Болтоном, а узнал все из прессы». По словам Данилюка, в администрации Зеленского долго не могли поверить в случившееся.

Данилюк покинул пост главы СНБО Украины 3 октября 2019 года. Болтон был отправлен в отставку за три недели до этого.